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21 年式 Ford Ranger運動版 149.8 萬起預售開跑，黑甲騎兵特仕版限量回歸

2GameSome - 有車賞

2021-04-03 16:25:00

21 年式 Ford Ranger運動版 149.8 萬起預售開跑，黑甲騎兵特仕版限量回歸
▲ 21 年式 Ford Ranger運動版 149.8 萬起預售開跑，黑甲騎兵特仕版限量回歸
Ford Ranger 推出 21 年式新車，全面符合歐盟六期法規，並自即日起（4/1）開放預接單，售價 149.8萬元。

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Ford Ranger運動型不僅配備電子式後軸差速器鎖定與 4x4 分時四輪傳動，本身具備 237mm 離地高度與 29˚進入角／22˚穿越角／26˚離去角，以及 800mm 最大涉水深度的優異條件。而有近五成的玩家在意皮卡動力表現 Ford Ranger 運動型搭載 2.0L直列四缸 Bi-Turbo 柴油雙渦輪引擎，高效動力科技創造 213ps／51.0kg-m，結合 SelectShiftTM十速手自排，使節能表現與輸出順暢感受更為優異，如此強悍的動能搭配 2.42 平方公尺的車斗空間，以及能裝載 985 公斤的載重能力，加上 3.5 頓最大拖曳能力。

Ford Ranger黑甲騎兵特仕版四月回歸 Ford 展示中心 限量銷售

Ford Ranger擁有運動型／全能型／職人型完整產品陣線，在旗艦車型 Ford Ranger運動型 21 年式展開預售的同時，稍早於 Costco 好市多獨家發售的「New Ford Ranger黑甲騎兵特仕版」也將於四月延展至全台 Ford 展示中心限量銷售。「New Ford Ranger黑甲騎兵特仕版」以 Ford Ranger職人型為基礎，限量導入專屬黑甲騎兵限定元素，包含 Ford黑甲個性水箱護罩、4X4車側貼紙，搭配五款個性車色（雷霆藍／洗鍊黑／硬漢灰／極地白／星燦銀）之外，更加上專屬迎賓踏板突顯專屬限定的身分識別。

「New Ford Ranger黑甲騎兵特仕版」採用獨特的一廂半車身座艙與中央對開式車門設計，具備多元應用的 2+2 四座車室空間配置，並配置同級最佳的主被動安全科技，標配全車 7 具 SRS 輔助氣囊，以及 Ford Co-Pilot360 Technology全方位智駕領航科技，包含有 PCA前向防碰撞系統、AEB全速域輔助煞停系統、LDW車道偏移警示系統、LKA車道偏移輔助系統、倒車雷達與倒車輔助系統。

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