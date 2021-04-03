花蓮救災｜52間救災人員住宿免費　謝謝你們沒日沒夜的無私奉獻

【整理：行遍天下】

原本應該是開心的連續假日，卻在4/2的上午發生了憾事⋯⋯目前統計已有51死、188人受傷，事件發生第一時間，各地救災人員紛紛出動，就是希望能加快救難腳步，能多救一個是一個。花蓮旅館公會更是集結旗下旅宿業者會員，主動展開清理房況動作，清出空房供給受災家屬與救災人員。也提供免費住房給救難人員申請。





我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲花蓮地理位置絕佳，太魯閣公園、清水斷崖等壯闊山海洄瀾一直是台灣最熱門的旅遊度假地。 × ▲花蓮地理位置絕佳，太魯閣公園、清水斷崖等壯闊山海洄瀾一直是台灣最熱門的旅遊度假地。 而投宿於花蓮旅館公會成員飯店的旅客，如果今日因事故影響到出遊行程無法到場入住，將從優認定全額退費，不會收取任何訂金或者保證金。工會會員飯店也同時提供現場救災人員休息跟餐盒之處理，希望能盡微薄之力。

如需申請住宿的救難人員 可透過花蓮縣府服務窗口聯繫

傷者家屬專線 03-8567632

縣府專線 03-8354008（花蓮分局勤指中心）或洽花蓮市殯儀館現場縣府服務中心

1. 煙波花蓮館4/2-7 每日10間

2.力麗華美達4/3-4/7三間

3.麗翔4/4開始每天五間

4.花蓮統茂4/2、4/3每天1間

5.天璽商務飯店4-7號每天3間

6.華瀚飯店4-7號每天3間

7.東岸間4-7每天5間

8.澄品飯店4/2一間4/3兩間

9.麗格飯店每日5間

10.麗軒飯店4/4起 每日5間

11.伊達斯4／2～4／3日每日2間

12.F HOTEL 站前館4/2-4/3每日提供3間

13.洄瀾客棧 4/2起每日3間

14.水漣旅館每日5間

15.溫暖摩洛哥4、2一4、5每日三間

16.承億文旅花蓮山知道4/2-4/4（每日2間）

17.福隆大飯店4/4-4/5每天2間

18.百悅休閒飯店4/2-4/5每日3間

19.福品旅店 （4/4開始每天3間）

20.怡園渡假村4/2-4/5 每日五間

21.花東客棧4/2-4/5 每日三間

22.合歡飯店4/2-4/9 每日提供5間

23.非凡假期飯店 4/2-4/7每日提供2間

24.良友精緻飯店 4/4起每日5間

25.麗星大飯店 4/4-4/7每日提供5間

26.回然慢時旅居(4/4-4/7每日提供二間)

27.花蓮富野渡假酒店（4/4-4/7）每日提供5間

28.花蓮馥麗生活旅店 4/5及4/7提供2間

29.洄瀾窩青年旅舍 4/3-4/5 每日三間

30.微停宿旅 4/5 – 4/9 提供每日5間

31.童話汽車旅館4/4～4/15日每日提供5間

32.阿思瑪麗景大飯店 4/2-4/6每日提供3間雙人房

33.星空海藍飯店4/4–4/6每日提供3間房間

34.鮪魚家族飯店-花蓮館4/2-4/4每日提供6間

35.花蓮紐澳華假期飯店 4/3-4/7 每天提供2間房

36.福康大飯店4/4-4/7，提供每日3間

37.香城大飯店4/4-4/7，提供每日3間。另提供五間房盥洗。

38.經典假日飯店 4/4-4/7，每日提供2間

39.多羅滿旅館 4/2-4/7，每日提供2間

40.松石旅館4/4-4/7，每日提供2間

41.樂活休閒飯店4/4-4/7，每日提供2間

42.華登旅店4/3-7每日提供5間

43.成旅晶贊飯店花蓮館4/2-4/5每日提供三間

44.國廣興大飯店4/2～4/7每日提供5間

45.玫瑰香榭飯店 4/3-4/7每日提供4間

46.歐克莊園 4/4-7 每天提供5間

47.大新精緻商旅4/4-4/7每天提供2間雙人房(不含接送)

48.瑞穗溫泉 4/2～4/10 有空房就可，不限間數。

49.百事達國際飯店4/3-4/7每日3間

50.富堡汽車旅館（4/2-4/5）每日提供3間

51.帝堡汽車旅館（4/2-4-5）每日提供3間

52.凱頓商務汽車旅館 4/2～4/10 無償提供一間6人房

資料來源：花蓮花蓮（洄瀾網粉專）