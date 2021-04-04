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江詩雯副主任建議，若能善用食物代換技巧來選擇內餡，在清明節吃潤餅可以吃的安心又健康，不妨跟著營養師的小撇步製作健康輕食版潤餅，可以吃得美味又安心！
第一步：減少高脂的內餡
選擇雞胸肉來取代油炸酥香的紅糟肉或香腸等高脂肉類，佐以紅椒粉或咖哩粉等香料調味醃漬，經過冷藏一夜後再蒸熟切細絲，並以蛋皮取代油膩膩的蛋酥，豆乾絲取代油麵等食材，可使風味不減但熱量大打折扣。
第二步：調味醬料要酌量
花生粉可增加潤餅的香氣，但是15公克的熱量將近70大卡，若再加上糖粉或海山醬等醬料來提味，熱量自然少不了，因此要注意調味醬料的使用；若想增添潤餅之口感，建議改以一小把的原味堅果粒來取代。
第三步：增加蔬菜的比例
除了常使用的高麗菜、紅蘿蔔絲與豆芽菜之外，四季豆、彩椒、小黃瓜與玉米筍等更是營養滿滿的蔬菜，不僅富含膳食纖維之外，也因維生素含量的不同，增添了蔬菜的顏色與風味；而且蔬菜熱量低，輕爽又能提供飽足感，對在意三高與體重的朋友是非常優質的選擇。
第四步：小心加工的食材
部分地區的潤餅內餡會使用如香腸、肉鬆或是酸菜、菜脯等加工或醃漬食材，雖然可以增加不同口感，但是要注意隱藏的鹽份含量其實不少，而這些食材會因加工程序導致營養成份減少許多，同時也會使用許多添加劑來增色或延長保存期限，攝取過量就會對身體造成負擔，因此建議使用新鮮食材來取代較安全。
江詩雯副主任提醒，想要避免清明假期過後體重與檢驗數值破表，只要掌握食材的選擇與代換，控制攝取的份量將潤餅當做正餐來食用，依舊可以吃的健康又美味。
資料來源：健康醫療網 清明潤餅暗藏熱量 營養師教你這樣吃不怕胖
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