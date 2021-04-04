我是廣告 請繼續往下閱讀
根據衛生福利部近3年最新統計(107-109年)，臺灣每年有1萬多名兒少受到不當對待，平均每千名兒少有2.8人受害，這些案件有7成發生在家中、其中8成的施虐者是兒少的父母，主要施虐原因是習慣性的體罰；除此之外，在幼托場所及校園，每年也發生約百餘件兒少遭受教師或照顧者不當對待的事件，超過5成為身體不當對待。
該部保護服務司張秀鴛司長指出，我國兒少遭受不當對待的樣態，主要是兒少的父母或照顧者等基於管教而使用體罰或身體暴力的不當方式來對兒少造成傷害。中國醫藥大學兒童醫院張鈺孜醫師表示，任何形式的體罰或暴力管教都有可能造成兒少身心影響，甚至損害其大腦發展，造成永久性的傷害，更有研究發現，受到暴力對待的孩子同樣會以暴力方式教養下一代，造成「暴力複製」的負面效果，這些都是我們最不願意看到的情況。
教養困難 衛福部提四招
衛生福利部提醒家長，為了守護兒少的安全與健康，避免一時情緒對孩子造成無法回復的傷害，面臨教養困難的情境時，可運用「深呼吸-恢復冷靜」、「教孩子-嘗試溝通」、「暫離場-請家人協助」、「解困境-尋求外援」四招，即時冷靜下來思考孩子不同年齡及發展階段的需求，理解孩子行為背後的原因，嘗試運用正向教養或溝通方式與孩子互動，如果暫時無法做到，也可以尋求家人的協助，或運用下列資源：
一、 實體諮詢：到在地「社會福利服務中心」尋求育兒指導、教養諮詢、家庭支持等相關服務，查詢離家最近的社福中心請至https://topics.mohw.gov.tw/SS/lp-4528-204.html。
二、 線上資源：衛福瞳鈴眼正向教養影片1-10篇(網址：https://reurl.cc/1xoDQX)、育兒親職資訊網(網址：https://babyedu.sfaa.gov.tw/mooc/index.php)、用愛教出快樂的孩子-0-6歲正向教養手冊(網址：https://dep.mohw.gov.tw/domhaoh/cp-3560-51148-107.html)
衛生福利部最後呼籲民眾一同加入守護兒少的行列，用愛與包容翻轉暴力對待，讓孩子在健康安全的環境中成長，植入孩子幸福的DNA，讓臺灣的育兒教養建立善的循環。
資料來源：健康醫療網 兒少零暴力 專家籲零體罰
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊