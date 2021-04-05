帛琉第2泡開箱｜噴17次酒精+量9次體溫+1次戳鼻 10人包機泡泡團爽抵帛琉

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帛琉之兒女，我謹立此誓，以保存及保護你美麗而獨特的島嶼家園。我立誓會輕手輕腳、行事仁善、小心探索。不是給我的東西，我不會拿走。不傷害我的事物，我不會傷害。我留下的唯一印跡，是大海終將帶走的腳印。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊