帛琉第2泡開箱｜噴17次酒精+量9次體溫+1次戳鼻 10人包機泡泡團爽抵帛琉

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彷彿世界只剩下我1人的出國體驗雖然早就知道今天次發團旅行團是僅有10人的小團體，但已經超過1年沒出國的記者仍然被滿是「空無1人」的機場之路嚇一跳，都沒有人的機捷大廳、升降梯，還好車廂內還有2個人一同搭乘該班次。
抵達預定要集合的二航廈，從機捷出站後，搭捷運者就不見人影，獨有記者緩緩搭乘手扶梯往3樓出境大廳去，整座手扶梯只有我一個人。
途中經過2樓的伴手禮店，不論是鳳梨酥還是GODIVA巧克力店，不意外地也是空無一人。
每次出國都要換錢的櫃檯、自動換錢機器也都不用排隊，只有我1人在換匯。
終於，到了3樓出境櫃檯，突然人聲鼎沸，但定眼一瞧，通通都是工作人員，機場警察、防疫人員、華航空服人員還有一群守候著的記者，其實根本看不見遊客。
檢疫戳鼻子很快就有結果不若首發團的百人團，次發團僅有10個人，加上已有一次經驗，相對地檢疫也比首發團來得流暢與快速，我們遊客也不用提前5個小時抵達機場，只要3小時前到機場即可。
我們每個人被貼上印有旅行社名字與號碼的貼紙後，由導遊帶領著依序排隊進入檢疫區。檢疫動線看得出來已經有經驗與被安排過，對過號碼、名字、身分證號後就直接進入檢疫區。
與先前看過內容相同，檢疫人員使用剛剛領到的檢疫袋中棉花軟棒，往鼻子內刮取10公分內的黏液，記者還來不及緊張就已經結束，如同看耳鼻喉科時被醫生伸管線噴藥一樣，一點點不舒服就結束。但隨團的3歲小孩小漢堡，因為太害怕檢疫人員改以沾取喉嚨內的黏液，小漢堡大哭直說喉嚨好痛！
全體遊客檢體完後被集中帶於3樓遊客區等待，等待時還能欣賞由昇恆昌推出的樂高積木展，原訂要等待時間預計約2小時，大夥兒本來已悠哉在星巴克喝著咖啡等待，檢疫卻在不到一小時內出爐，包含我們10人、2位商務乘客、1位來自肯亞的轉機乘客，共13人通通核酸檢疫通過，真的確定能出發帛琉！
從沒搭過的13人包機好舒暢檢疫過後由於是團體旅行模式，旅行社導遊也依循規定帶領著大家一同過海關、一起行動，甚至有團員要購買機場內免稅品，也必須全體一起行動。而我們也在登機預定時間前抵達登機口。當然，登機口除了我們之外，地勤人員與機場警察、清潔人員甚至比遊客還要多，除了我們就看不到其他遊客。
跟空姐聊天的最好時機上機後發現，這架CI028華航航班，空服人員竟然比想像中的還要多，細數空服員竟然有10個人，全數人均在制服之外再穿著防護衣與護目鏡。因為乘客人數少，空姐也得以比較悠哉的回應記者的問題，原來這架航班配有兩段航程的機組人員，我們搭乘的去程由其中5位空姐服務，而另外5位則為立刻返航的回程班機中空服人員，而機長配置3人，形成飛機上工作人員與遊客都是13位的1:1比例！
當然，乘客少，每個人也都得以擁有寬敞的空間，不過空姐貼心提醒，每一位遊客坐定位後規定不得再更改移動位置，因為該位置也攸關於回程消毒、疾管署事後監控的問題。記者一人坐一排、走道對面也無坐人，飛機起飛用完熱食餐點後，愉快地躺下3個座位，沈沈入睡。
舒服的躺著睡著，等到被空姐溫柔叫醒時，窗外已經是帛琉好美的夕陽與底下藍得不可思議的藍色大海，機長廣播，帛琉就要到了。
噴酒精量體溫噴到你會怕在一連出關、行李審查後，終於踏上帛琉的土地，值得一提的是，自出機艙門後的入境帛琉過程，噴酒精、量體溫重複不斷出現，海關前、行李提領時、上旅行團巴士時、進飯店門口、進飯店大廳、進餐廳、坐下來等等，無時不刻不噴酒精，而帛琉酒精彷彿不用錢一樣，每一次都噴得極濕。當然，行李箱也在機場被噴得極濕、進飯店時又再被噴一次，還好這次飯店噴完後，體貼地幫所有人再次擦拭過。
終於，早上8:00從台灣家門出發，經歷20次酒精噴、10次量體溫、1次戳鼻子後，我們終於在12個小時後進入飯店房間。我打開在帛琉機場護照上蓋的海關章，上面是帛琉孩子們寫的誓詞：
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帛琉之兒女，
我謹立此誓，
以保存及保護你美麗而獨特的島嶼家園。
我立誓會輕手輕腳、行事仁善、小心探索。
不是給我的東西，我不會拿走。
不傷害我的事物，我不會傷害。
我留下的唯一印跡，是大海終將帶走的腳印。
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我謹立此誓，
以保存及保護你美麗而獨特的島嶼家園。
我立誓會輕手輕腳、行事仁善、小心探索。
不是給我的東西，我不會拿走。
不傷害我的事物，我不會傷害。
我留下的唯一印跡，是大海終將帶走的腳印。
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帛琉，我來印上腳印了！帛琉之旅，未完待續
這篇文章 帛琉第2泡開箱｜噴17次酒精+量9次體溫+1次戳鼻 10人包機泡泡團爽抵帛琉 最早出現於 行遍天下旅遊網