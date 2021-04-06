新台幣 289 萬元起 BMW 330i M Sport Midnight Edition 夜型版正式在台上市

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330i M Sport Midnight Edition 夜型版在外觀部分換上黑色高光澤水箱護罩、黑色高光澤窗框、黑色排氣尾飾管、19 吋 M 款專屬雙輻式 791 M型黑色輪圈及紅色 M 款煞車套件，Touring 車型還換上黑色車頂架，內裝則升級 Vernasca 真皮內裝及 M 雙前座跑車座椅，底盤方面採用 M 款跑車化電子懸吊系統。經過前述升級後，330i M Sport Midnight Edition 夜型版的建議售價較 330i M Sport 高出新台幣 9 萬元。
動力配置方面，330i M Sport Midnight Edition 夜型版採用 B48 2.0 升直列 4 缸 TwinPower Turbo 單渦輪增壓雙渦流汽油引擎，將缸內直噴的供油壓力從 200bar 提升至 350bar，最大馬力較 F30 330i M Sport 提昇 6hp 達到 258hp/4000rpm、峰值扭力提昇 5.1kg-m 來到 40.8kgm/1,550rpm 之譜，搭配 8 速 Steptronic 運動化手自排變速箱及後輪驅動之下，原廠宣稱房車的 0-100km/h 的加速需時 5.8 秒可完成，旅行車則慢 0.1 秒。
現行第七代 3 Series 自 2019 年正式導入國內以來，陸續推出 330i、320i、M340i 及 318i 等動力配置，也在去年 (2020) 補上 Touring 旅行車選項，在同級車之間擁有不錯的銷售表現，如今原廠以限量各 60 輛的方式推出升級配備的特別版車型，相信也會造成一股熱潮。