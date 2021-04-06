越野硬漢印象　Subaru Outback Wilderness 登場

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Subaru Outback Wilderness 越野特仕車相較於一般車型，外觀主要差異的地方包括全新設計的保桿設計以及部分設計細節，像是車頭增大兩側的防刮材質面積，霧燈也調整至氣壩內部，水箱護罩也換成銀色單柵蜂巢狀處理。車側部分可以明顯看到輪拱上方的黑色防刮塑料也同步增大，並配備專屬的 17吋鋁圈以及 Yokohama Geolandar全地形越野胎。其他細節上，車頭、行李架以及車尾也都採用了金銅色點綴，另外車門、尾門也都有 Subaru Wilderness 專屬徽章。
內裝部分亦換上深色 StarTex 防水材質的皮革座椅，同時方向盤、排檔桿也都與外觀呼應加入金銅色飾板點綴，頭枕與腳踏墊也都有 Wilderness 的圖示。而除了外觀的變化之外，為呼應 Wilderness 車型的定位，車身離地高度也增加 0.8 吋至 9.5 吋的表現，使得進入角與離去角分別從原本的 18.6 度、21.7 度提升至 20.0 度及 23.6 度。
動力方面，美規 Outback 採用的是 2.4L 水平對臥渦輪四缸引擎，但原廠宣稱 Wilderness 車型的 CVT 無段變速系統經過重新調校，在 2,000rpm 就能發揮最大扭力，並將終傳比從 4.11:1 改為 4.44:1，可增進 40% 的爬坡能力。
第六代 Subaru Outback 預計在今年 4 月於國內市場發表，不過因為產品設定上不同，Wilderness 越野特仕車僅會在北美市場販售，同時動力也改採用符合歐盟六期規範的 2.5L 動力系統。