新台幣 252 萬元起 Toyota GR Supra 3.0T 炫魅獨藏版限量 10 輛在台上市

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此回和泰汽車所推出的 GR Supra 3.0T 炫魅獨藏版在外觀部分擁有專屬的凜冽藍車色 (代號 D09)，足踏 19 吋鍛造消光黑鋁合金輪圈，配胎尺碼為前 255/35R19 後 275/35R19，座艙內也採用凜冽藍縫線點綴其 Alcantara 跑車座椅。經過前述升級後，3.0T 炫魅獨藏版在的建議售價較 3.0T Premium 增加新台幣 3 萬元。
動力配置方面，GR Supra 3.0T 炫魅獨藏版採用 BMW B58B30 2,998cc DOHC 24V 直列 6 缸單渦輪雙渦輪增壓汽油引擎，壓縮比為 11.0:1 ，於 5,000~6,500rpm 時可輸出 335bhp 最大馬力，於 1,600~4,500rpm 時可輸出 500Nm 峰值扭力，搭配 ZF 8HP51 8 速手自排變速箱與後輪驅動， 0-100km/h 加速僅需 4.3 秒即可完成。
Supra 車系在 A80 世代停產 17 年後，透過與 BMW 合作的方式推出新世代 A90 車系，受到消費者的歡迎，和泰汽車選在 2019 年 9 月 4 日正式發表，目前最新年式提供的編成與建議售價分別是 2.0T (新台幣 199 萬元起)、2.0T Premium (新台幣 216 萬) 及 3.0T Premium (新台幣 249 萬元起)，試駕報導 [請按此參閱] 。