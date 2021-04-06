基本售價新台幣 1,088 萬元起 Aston Martin Vantage F1 Edition 正式在台展開接單

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F1 2021 年賽季啟動後，除了可見到 Aston Martin 推出的 Vantage 前導車及 DBX 救護車之外，原廠也推出表彰 F1 賽事的 F1 Edition，相較於一般市售版本，F1 Edition 擁有與 F1 前導車相同的外觀設計，包括全新的橫條幅水箱護罩、21 吋鋁圈、側面進氣口以及車尾的固定式擾流尾翼，並採用與 F1 賽車相同的 Aston Martin Racing Green 烤漆，另外也提供 Lunar White、 Jet Black 兩種車色供車主選擇。專屬的空力套件能夠在 200km/h 時產生 155.6 公斤的下壓力，相較標準版本有著 2 倍的提升。
內裝方面，Vantage F1 Editon 維持既有的設計鋪陳，但透過大量的 Alcantara 類麂皮材質、Solid Matte Dark Grey 皮質以及黃綠色車縫線點綴，來營造出專屬的車室氛圍。
動力配置方面，Vantage F1 Editon 與標準版本同樣採用 4.0 升雙渦輪增壓 V8 汽油引擎，經過重新調校之後，最大馬力較標準版提升 25hp，達到 535hp 之譜，最大扭力則有 685Nm 的表現，0-100km/h 加速在 3.5 秒就能完成。
Aston Martin 在睽違 60 年後，於今年重返 F1 賽車殿堂，對於品牌的形象與經營深具意義，相信所推出的 Vantage F1 Edition 也會獲得車迷與收藏家的目光。