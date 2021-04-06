強化全球電動車佈局 DFSK 母集團轉投資之 Seres 電動車品牌將在今年進軍 7 國市場

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Seres 將在 4 月導入以色列，6 月時導入義大利及法國，7 月導入葡萄牙，8 月導入烏拉圭、德國及荷蘭，橫跨亞洲、歐洲及南美洲，先前已在土耳其、挪威及中國大陸等市場推出，提供消費者耳目一新的電動車選擇。
目前 Seres 提供 Seres 3 及 Seres 5 共 2 款純電動休旅，其中 Seres 3 為 DFSK 在 2019 上海車展推出的電動 SUV 作品 Glory E3 之雙生車，具備 161hp 最大馬力及 300Nm 峰值扭力，搭配容量 53.61kWh 的LiFePO4 電池模組，在 WLTP 測試規範之下擁有 405 公里的最大續航里程，極速為 155km/h ，並有 3 種駕駛模式切換，且僅需 30 分鐘即可自 0% 充至 80% 電量。
至於 Seres 5 在今年初推出 EVR 增程版，透過雙電動馬達配置，提供後輪驅動或四輪驅動選項，搭配汽油引擎作為發電機來替電池充電，最大功率達到 510kw，峰值扭力為 1,040Nm，原廠宣稱後驅車型 0-100km/h 加速需時 6.8 秒完成，四驅車型則為 4.8 秒，後驅極速為 190km/h，四驅極速為 230km/h。透過增程系統的搭配，原廠指出最高續航里程可突破 1,000 公里。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興目前販售大穩發 S2.5t、金穩發及穩發共 3 款小貨車，其中最新上市的大穩發 S2.5t 將總重升級至 2.5 噸，並導入包括 ESC 車身動態穩定系統、ABS 防鎖死煞車系統及後車門兒童安全門鎖等安全配備，引擎也通過歐盟六期排放標準，並提升輸出表現，建議售價為新台幣 60.8 萬元起。