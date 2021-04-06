安全便利同步升級 2021 年式 Kia 卡旺 2WD 大單廂自排 試駕

●新增 5 速手自排選項。
●全車系標準配備 SRS 氣囊、HSA 斜坡起步輔助系統、ABS 防鎖死煞車系統、ESC 電子車身穩定系統。
●動力仍採用 2,497cc 柴油渦輪引擎，通過六期環保規範，最大馬力為 130ps/3,800rpm、峰值扭力 26.0kgm/1,500~3,500rpm。
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Kia 卡旺車系的歷史，可追溯至 1980 年時登場的 Bongo 車系，當時 Kia 是與 Mazda 進行合作來推出南韓市場的小貨車，後續發展出 4 個世代，目前最新的第四代為 2005 年登場，期間經歷數次調整。
國內市場方面，卡旺 (Kaon) 車系最早是由時任總代理嘉樂寶汽車於 2003 年進口 K2500 TCI 柴油小貨車所命名而來，2006 年時進口卡旺 4X4 車款成為國內首款 3.5 噸四輪傳動商用車，2008 年導入符合四期環保規範的 K2900 CRDi 並命名超級卡旺，2012 年時導入符合五期環保規範車型並命名為新卡旺，去年 (2020) 則推出符合六期環保規範的版本，同時新增自排變速箱選項，今年 1 月起代理權自嘉樂寶汽車轉移至 Kia 乘用車總代理台灣森那美起亞，嘉樂寶汽車改任總經銷，展開品牌新的一頁。
外觀方面， 2021 年式卡旺 2WD 大單廂自排採用 Kia 家族化的 Tiger Nose 虎鼻式車頭造型，頭燈底座施以燻黑處理，車側因大單廂的配置而多出 B 柱後小窗，足踏前 195R15-8PR 後 145R13C-8PR 輪胎，貨台為原裝金屬製品，可進行三側開啟，車尾配備左右各雙圓燈組。 尺碼部分，卡旺 2WD 大單廂的車身長寬高為 5,125x1,740x1,995 (mm)，軸距則為 2,615mm。
2021 年式卡旺 2WD 大單廂自排採用 Kia 家族化的 Tiger Nose 虎鼻式車頭造型，頭燈底座施以燻黑處理。
卡旺 2WD 大單廂的車身長寬高為 5,125x1,740x1,995 (mm)，軸距則為 2,615mm。
車尾配備左右雙圓燈組，AT 手自排貼紙設於貨斗左下方。
前蓋以 Tiger Nose 虎鼻造型呈現。
掀起前蓋後可進行基本的油水檢查與補充。
頭燈底座施以燻黑處理，遠近燈為反射式，所有光源均為傳統燈泡。
卡旺單廂及大單廂車型均採用前 195R15-8PR 後 145R13C-8PR 輪胎，搭配鐵圈及飾蓋。
尾燈採用左右各二組圓形燈具設計，AT 手自排貼紙位於左側尾燈上方。
內裝方面，卡旺採用駕駛導向的座艙設計，雖然運用大量塑料，卻維持了一定程度的質感，大單廂車型不僅提供更豐富的座位調整幅度，也帶來額外的置物空間，方向盤為雙幅式設計，右側設有操作行車資訊幕的按鈕，配備方面提供冷暖空調、1-DIN 音響及多功能中座椅背等。
卡旺採用駕駛導向的座艙設計，雖然運用大量塑料，卻維持了一定程度的質感。
儀錶板採用雙環指針式設計，中央配有行車資訊幕，可顯示包括尿素存量在內的多種車輛訊息。
方向盤採用雙幅式設計，右側設有操作行車資訊幕的按鈕。
中控台配備 1-DIN 音響、點菸器、置物槽及冷暖空調，佈局就手。
中控台下方配置 AUX 音源輸入插座及 USB 插座，中央鞍座前方也設有置物空間。
六期卡旺新增的自排變速箱具備手動換檔機能。
卡旺大單廂採用三座設計，除了可調整傾斜角度，駕駛座還可進行前後滑移調整，坐姿以貨車來說還算舒適。
中央座位向前傾倒後，可作為置杯架及置物凹槽使用。
掀起扶手後，可見到更多的置物空間及網袋。
大單廂車型提供座位後方的置物空間，可擺放中小型物件。
附表為本站實測之座艙空間數據。
卡旺大單廂的貨台為原裝金屬鐵床，可進行三方向開啟。
安全防護方面，此次導入的卡旺六期自排車，全車系標準配備駕駛座 SRS 輔助氣囊、HSA 斜坡起步輔助系統、ABS 防鎖死煞車系統、ESC 電子車身穩定系統。此外還可選配原裝進口的後軸差速器鎖定 (LD)。
附表為本站實測貨台尺碼。
駕駛座 SRS 輔助氣囊為六期手自排卡旺的標準配備。
雙鏡面車外後視鏡可幫助駕駛掌握盲點。
右側 A 柱前方設有反射車頭視線死角的凸面鏡。
動力配置方面，卡旺六期自排車採用 2,497c.c. 直列 4 缸渦輪增壓柴油渦輪引擎，於 3,800rpm 時可輸出 130ps 最大馬力，於 1,500~3,500rpm 間可輸出 26.0kg-m 峰值扭力，原廠公佈其平均油耗為 11.31km/L。
ESC 電子車身穩定系統開關設置於中控台右下方。
引擎位在副駕駛座下方。
後懸吊採用葉片彈簧，搭配油壓減震器。
駕駛卡旺上路，其柴油動力透過自排變速箱的傳遞，顯得相當輕快有力，引擎運轉精緻度較預期中高出不少，且坐姿設定在貨車中算是舒適，開起來得心應手，方向盤指向性稍嫌模糊，車體剛性扎實，但在空車狀態下車身尾部的彈跳略微明顯，相信在日常載貨情況下可大幅改善，可成為工作上良好的夥伴。
此次 Kia 卡旺六期自排車主要是迎合六期環保法規將動力重新調整，並針對安全配備再度精進，同時新增的 5 速手自排車型也迎合目前大多數消費者逐漸接受商用自排化的趨勢，相信這些便捷的使用體驗，可強化卡旺車系的市場競爭力。