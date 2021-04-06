初次接觸電動車的好選擇　Tesla Model 3 Long Range 試駕

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●標準搭載黑色套件，包括窗框、左右後視鏡、左右車外鏡頭、車門把手。
●全車系標配電動尾門。
●後廂排水優化(加裝防水膠條改善滴水問題)。
●Model 3 LR (本次試駕版本)標配 19 吋新式鋁圈。
●前門左右車窗換上雙層玻璃。
●內車門把手上新增開關標示。
●車內飾件更新，包括車側飾條、窗戶開關面板、前座座椅控制鈕等。
●中央鞍座重新設計，加入麂皮材質無線充電板裝置。
●手套箱新增 USB 插孔、前座新增兩組 Type-C USB(支援快充)。
●方向盤縫線重新包覆， 左右滾輪按鍵變成金屬材質。
Tesla 成立時間雖然僅有短短的十幾年，憑著顛覆傳統車輛框架出發的設計屢屢創造話題，儼然是電動車市場上的當紅炸子雞。而 Tesla Model 3 自 2016 年亮相後不僅繳出亮眼的銷售成績，更是讓許多消費者成功踏入電動車領域的車款。
這次試駕的 Tesla Model 3 為 2021 年新年式車型，與過往的差異在於硬體配備上的細部精進，在外觀上像是原本車外的銀色飾件都改成黑色，包括車門把手、窗框、後視鏡外蓋下方、攝影鏡頭外蓋...等處都施以黑色烤漆處理，而以 Long Range 車型來說，也同步換上新式的 19 吋 Sport 鋁圈，看上去更加動感。
Tesla Model 3 車頭並無傳統的水箱罩設計，而中央扁平化的扇形設計展現家族設計風格。Model 3 自 2016 年推出以來一直維持與 Model S 相同的五門掀背造型，但全車以圓柔的線條雕塑而成，其長寬高分別是 4,694mm x 1,850mm x 1,440mm，軸距為 2,880mm，就尺碼上來看為標準的 C-Segment 車款。
Tesla Model 3 車身尺碼長寬高分別是 4,694mm x 1,850mm x 1,440mm，軸距為 2,880mm。
頭燈全數採用 LED 光源。
2021 年式 LR 車型標配 19 吋鋁圈，配胎尺碼為 235/40 R19。
車門把手改採用黑色烤漆之後，較以往的鍍鉻材質更不容易沾上指紋。內裝方面 Tesla Model 3 採用極簡化的科技風格，並取消傳統的儀表版設計，將一般車輛傳統的功能按鈕全部取消，全部整合至中控台上的 15 吋觸控螢幕來操作車輛的大部分功能。無論是打開空調、手套箱、導航、方向盤調整、後視鏡調整...，均可透過選單滑動實現，或者是結合方向盤控制系統來設定。而在這次 2021 年式車型上，原廠針對了細節與材質進行升級，同時中央鞍座的鋪陳也較過往不同，並且在四個車門把手上新增了開關的標示，加速初次接觸的熟悉度。
車內中控台的 15 吋觸控螢幕整合了媒體、導航、通訊、駕駛室控制及車輛設定，甚至觀看影音、遊戲、特效都可以透過螢幕與方向盤來操作呈現。
中控台下方置物空間經過重新調整，加入麂皮材質以及無線充電板，不僅放置手機更加直覺，而檔板搭配麂皮材質設計也有止滑的效果。此外，同時提供兩支手機充電的特點也是目前少見的一項配置。
Tesla 今年提供車主白色內裝版本選配，選配價為 3.75 萬。前座的發泡棉設定相當柔軟，觸感也屬於水準知內，但實際乘坐包覆感不算強烈。
2021 年式車型前座玻璃採用雙層設計，提升隔音表現。
車內的電磁開關加入圖像設計，增進操作的熟悉度。
門檻飾條也同步採用黑色處理。
座椅調整鍵換上新式的材質並採用消光設計。
後座地板為完全平坦的設計，因此後座的腿部空間優異，而頭部空間因受限車頂線條設計較為壓迫。
Model 3 車頂採用全玻璃設計，並無開啟功能。
車頭的儲物空間擁有 84.8 公升的表現，同時在此處也有空調壓縮機、雨刷馬達等機構。
後行李廂空間相當平坦，在標準乘坐狀態下擁有 340L 的容積表現。
2021 年式車型針對後行李廂防水膠條優化，改善過往打開行李廂蓋雨水流入行李廂的窘境。Tesla 旗下的車款在性能上對比同價位的傳統車輛有絕對性的優勢，而這次 2021 年式車型在換上新的 75kWh 鋰電池組後其續航表現更加優秀，原廠公布數值約有 580 公里的續航里程，0-100km/h 的加速時間可在 4.4 秒內完成。在一般模式之下，系統會適時偵測油門的收放隨時發揮扭力輸出，熟悉之後就能提供如一般燃油車的平順度，而重踩則有更充沛的衝刺力道。
受惠於電池置於車身中央的低重心優勢，Model 3 在彎中的側傾抑制以及路面反饋表現都具有不錯的表現，顛覆以往對於美國車的既定印象。值得一提的是，方向盤的指向性超乎想像的精準，若能增加一點游隙，相信對於一般消費者來說會更容易上手。在 NVH 隔音工程方面，雖然產品定位不及 Model S、Model X，但因為造車經驗提升不少，整體座艙的靜謐性其實算在水準之內。
隨著電動車的趨勢到來，Tesla 目前在市面上提供的動力以及電池技術已經展現相當高度的成熟表現，在售後的電網方面也持續的精進當中，更不用說隨時透過 OTA 線上更新的車用系統。綜合來看，Tesla Model 3 或許在造車工藝上不如傳統車廠精細，但以科技性方面來說應該是當前初次嘗試電動車的好選擇。