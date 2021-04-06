寶島專屬海神休旅 Maserati Levante Elite 試駕

●Maserati 針對國內市場所推出的專屬車型
●2020 年時採限量 50 輛販售，一週內售罄
●總代理臺灣蒙地拿向原廠爭取 2021 年式起成為常態販售編成
●小改款後換上全新 Boomerang 旋鏢型 LED 尾燈
●座艙導入 Maserati Intelligent Assistant (MIA) 系統及數位儀錶板
●標配前後軸主動式 6 段氣壓懸吊系統、後軸 LSD 機械式限滑差速器、Skyhook 電子懸吊及全方位駕馭模式 (I.C.E./運動/越野/陡坡緩降)
●足踏 18 吋 Borea 輪圈，配胎規格為 255/60R18
●配備全景式電動天窗
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Maserati 首款 SUV 作品 Levante 自 2016 年 10 月導入國內以來，為品牌開創出色的銷售表現，總代理臺灣蒙地拿選在 2020 年導入 Maserati 原廠針對國內市場量身打造的專屬車型 Levante Elite，於一週內將 50 輛配額售罄，在臺灣蒙地拿的爭取下，成為 2021 年式的常態販售編成，建議售價為新台幣 378 萬元起。
外觀方面，Levante Elite 擁有專屬運動化前保桿及直瀑式水箱欄柵，並具備前下擾流與左右兩側進氣囗、 C 柱配置 Maserati 徽飾、足踏 18 吋 Borea 鋁圈，與車尾專屬後保桿，整體保有不錯的運動氛圍。車身尺碼上，Levante Elite 的車長為 5,005mm ，車寬為 1,981mm ，車高為 1,693mm ，軸距則為 3,004mm。
Levante Elite 擁有專屬運動化前保桿及直瀑式水箱欄柵，並具備前下擾流與左右兩側進氣囗。
Levante Elite 的車長為 5,005mm，車寬為 1,981mm，車高為 1,693mm，軸距則為 3,004mm。
Levante Elite 在 2021 年式換上 Boomerang 旋鏢型 LED 尾燈，排氣尾管採用雙邊雙出設計。
Levante Elite 採用鍍鉻單柵式樣水箱護罩。
Levente Elite 採用雙氙氣頭燈，搭配 LED 日行燈，前霧燈設於保險桿當中。
Levante Elite 足踏 Borea 鋁合金輪圈，配胎規格為 255/60R18。
小改款後換上全新 Boomerang 旋鏢型 LED 尾燈。
內裝方面，Levante Elite 在 2021 年上換上新款的數位儀錶，中控台配置 Maserati Intelligent Assistant (MIA) 中控系統，具備 8.4 吋高解析度觸控螢幕、全新 UI 介面，也支援無線 Apple CarPlay 及有線 Android Auto 智慧手機連接，座椅為經典皮革樣式，採用 6 向電動搭配 2 向手動調整，另外也配配 Keyless Go 免鑰匙啟動及電動啟閉尾門等。
Levente Elite 的座艙採用黑色鋼琴烤漆飾板，中控台換上 Maserati Intelligent Assistant (MIA) 系統。
儀錶板採用雙環指針設計搭配中央多功能數位顯示，雖不若新世代同級車款採用全數位設計，仍提供不錯的判讀性，且指針前端中空的經典設計也予以保留。
方向盤為三幅式，外部以皮質包覆，兩側提供多功能操作按鈕與撥桿，後方無換檔撥片，握感厚實。
2021 年式 Levante Elite 換上 Maserati Intelligent Assistant (MIA) 系統，配備 8.4吋高解析度觸控螢幕，內部 UI 介面重新設計，支援無線 Apple Car Play/Android Auto 智慧手機連接。
中央鞍座外框以高光澤黑色烤漆飾板點綴，內部整合線傳式排檔、駕駛模式切換、多媒體操作介面、氣壓懸吊調整、電子手煞車及 2 組置杯座等機能。
中央扶手掀起後，可見到內部施以植毛處理，內建 2 組置杯座，也提供 180W 電源插座。
Levante Elite 採用經典皮革座椅，雙前座具備 8 向調整，除椅背傾斜角度為手動調整外，其他角度為電動調整，頭枕設有三叉戟廠徽浮雕，包覆性與支撐性達到水準之內。
後座空間對於 2 位標準身材的成人算是足夠，中央座位受到隆起範圍及較向後延伸的中船而影響到舒適性，不過椅背可手動進行傾斜角度調整，發泡棉填充後實，支撐性良好。
後座乘客享有空調出風口，上方配置 12V 插座及 2 組 USB Type-A 插座。
安全防護方面，Levante Elite 未搭載其他更高階 Levante 編成所具備的 ADAS 先進駕駛輔助系統套件，不過仍擁有 ABSA 主動式盲點偵測功能、IVC 整合式車輛控制系統、後方倒車顯影及 6 具 SRS 氣囊等。
標準狀態下具備 580 公升的行李廂置物空間，透過後座椅背 6/4 分離傾倒後可進一步擴增。
動力配置方面，Levante Elite 採用由 Ferrari Maranello 工廠所調校的 3.0 升 V6 雙渦輪增壓汽油引擎，於 5,750rpm 時可輸出 350 匹最大馬力，峰值扭力自 1,750rpm 至 4,750rpm 間可輸出 500Nm ，搭配 ZF 8 速手自排變速箱及 Q4 智能全時四驅系統之下，雖然車身重達 2,109 公斤，但 0-100km/h 加速僅需 6.0 秒即可完成，極速達到 251km/h 。
駕駛 Levante Elite 上路，加速過程相當澎湃有力，油門設定輕盈而線性，變速箱跳檔銜接順暢，反應也明快，排氣聲浪雖然不若 V8 版本狂暴，也算是相當渾厚悅耳，而 Q4 智能全時四驅系統也創造不錯的循跡性，輔以兼具舒適與操控性的底盤回饋反應，整體駕馭過程仍獨具暢快的特色。
行路感受方面，Levante Elite 即便採用無窗框設計，也擁有水準之上的隔音效果，組裝品質較印象中的義大利車款優異許多，雖是較高重心的 SUV 車型，卻能將側傾與晃動大幅抑制，噸位不小仍保有一定的靈活性，動力輸出也較適合日常代步與偶而熱血之用，相信也能契合多數 LSUV 買家夠車的考量，莫怪乎成為品牌在國內的銷售主力。
擁有 Maserati 的夢想，在 Levante 休旅車的出現後顯得更為實際，確實也創造不錯的銷售表現，而原廠針對國內市場推出的 Levante Elite，將配備進行調整，但維持應有的操駕樂趣，使入手門檻趨近常見的歐系豪華品牌，如今在 2021 年式成為常態販售車型，相信會是進階義式豪華休旅的良好機會。