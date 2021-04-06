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土豪性能越野車　全新小改款 Nissan Patrol Nismo 於中東市場亮相

7Car 小七車觀點

2021-04-06 08:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Nissan 在中東市場相當活躍的純種越野車 Patrol 日前推出新年式的 Nismo 高性能化版本，相較於舊款有著更精緻的外觀與科技配備。

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外觀方面，Patrol Nismo 換上了全新設計的 Nismo外觀套件，其中前保險桿造型因應流體力學設計變得更為運動化，象徵 Nismo 的紅色元素也大量融入其中，車尾更換上大型空氣分流器設計以及全新 22 吋鍛造鋁合金輪圈，使得 Patrol 原先的曠野風格多了幾分運動色彩。

內裝則採用了黑色作為主色調設計，並透過真皮材質以及 Alcantara 材質來提升質感，並具備專屬的紅色元素與“Nismo”設計，另外紅色轉速儀表板與 Push Start 按鍵也是Nismo 車型所強調的特點。配備上也新增無線充電板、USB 插孔和 Apple CarPlay，原廠也表示全車格音也進行全面強化，靜謐性與舒適性又更上一層樓。

動力方面 Nismo 換上了經過 GT-R 工程師調校的 5.6L V8 引擎，可輸出最大馬力 428 hp，最大扭力則從原本的 565Nm 縮減至 560Nm，在轉向及懸吊系統上也經過了 Nismo 工程師重新調校，並換上 Bilstein 避震器、 22吋 Rays 鍛造鋁合金鋼圈來提供更為優異的操控感。國內市場方面，Patrol 及雙生車款 Infiniti QX80 皆未在總代理裕隆日產引進名單之內。

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