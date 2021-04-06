土豪性能越野車　全新小改款 Nissan Patrol Nismo 於中東市場亮相

我是廣告 請繼續往下閱讀
外觀方面，Patrol Nismo 換上了全新設計的 Nismo外觀套件，其中前保險桿造型因應流體力學設計變得更為運動化，象徵 Nismo 的紅色元素也大量融入其中，車尾更換上大型空氣分流器設計以及全新 22 吋鍛造鋁合金輪圈，使得 Patrol 原先的曠野風格多了幾分運動色彩。
內裝則採用了黑色作為主色調設計，並透過真皮材質以及 Alcantara 材質來提升質感，並具備專屬的紅色元素與“Nismo”設計，另外紅色轉速儀表板與 Push Start 按鍵也是Nismo 車型所強調的特點。配備上也新增無線充電板、USB 插孔和 Apple CarPlay，原廠也表示全車格音也進行全面強化，靜謐性與舒適性又更上一層樓。
動力方面 Nismo 換上了經過 GT-R 工程師調校的 5.6L V8 引擎，可輸出最大馬力 428 hp，最大扭力則從原本的 565Nm 縮減至 560Nm，在轉向及懸吊系統上也經過了 Nismo 工程師重新調校，並換上 Bilstein 避震器、 22吋 Rays 鍛造鋁合金鋼圈來提供更為優異的操控感。國內市場方面，Patrol 及雙生車款 Infiniti QX80 皆未在總代理裕隆日產引進名單之內。