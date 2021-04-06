Toyota Corolla Cross No.003 ---- 紅水黑大扮，車色的心得分享

我是廣告 請繼續往下閱讀
Corolla Cross 車長近 4 米 5、寬度超過 1 米 8，在看過黑色的實車之後，整體的外觀搭配確實有達到理想中的沉穩與大氣感，同時與車身周圍的防刮材質搭配下雖然較為單調，但是視覺上更有一致性、完整度更高，適合低調或者偏好個性改裝風格的車主。而原廠的黑色烤漆並不是一般的素色，底部甚至採用銀粉漆點綴，呈現出亮光的碳黑色，因此在大太陽的情況之下，實際亮度表現還不錯。
當然，黑色烤漆缺點也是相當明顯，在購入使用一個多月後，表面的灰塵、砂石造成的細部刮痕很明顯就能看出來，尤其在每天風吹日曬之下更是如此，因此如果是很「顧車」的車主，喜歡黑色的話就要相當費心了。
黑色烤漆的缺點特別明顯，就是不耐髒以及刮痕明顯，需要更費心力照顧。
內裝方面，Corolla Cross 與 Corolla Alits 一樣，原廠都有提供兩個內裝色供消費者選擇，因此在這次內裝色方面則為了搭配黑色外觀烤漆而選擇紅色內裝，這樣的組合較為大膽，較適合年輕族群的偏好。內裝的紅色元素分別應用在座椅、門飾板以及中控台下半部，鋪陳上較一般的全黑色內裝確實搶眼許多，同時暗紅色的呈現也不會過於單調，尤其是打開門的剎那，與外觀形成的強烈對比感就相當顯著，達到選擇時的初衷。
黑色看起來會比較大氣，給人一種厚重以及踏實之感，因此大家潛意識當中黑色車就是比較大扮，所以黑色的 Corolla Cross 能見度也不低。
如果說與黑色內裝最大的差異性在哪邊? 其實兩者的材質與鋪陳完全相同，就只有視覺上的差異，若講求個人風格而且能接受這個暗紅色的話，就選擇了吧。
Corolla Cross 紅色內裝較黑色內裝雖無鋪陳上的差異，但色彩上更有特色。
油耗表現部分，本文刊出之前共累計 2 桶油，全數用於台北以及新北市區通勤，包含一般的平面道路與高架路段，其中第 1 桶油在行駛 377.8 公里之後於 3/27 再度添加了 33.53 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 11.3km/L，第 2 桶油則在行駛 214.2 公里之後再度添加 23.46 公升的 95+ 無鉛汽油，平均油耗表現約有 9.13km/L 的表現。
3/27 再度添加了 33.53 公升的 92 無鉛汽油，平均油耗表現約為 11.3km/L。
4/1 添加了 23.46 公升的 95+ 無鉛汽油，平均油耗表現約為 9.13km/L。