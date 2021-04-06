純電版的 S-Class Mercedes-Benz 旗艦電動車 EQS 將在 4/15 登場

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根據外電指出，EQS 在 WLTP 循環測試規範之下最大擁有超過 478 英里的續航里程，若以 EPA 的測試規範至少約有 400 英里的表現 (約 644 公里)，主要原因要歸咎於 EQS 將配置容量達到 107.8 kWh 的鋰電池組。
EQS 本身亦支援 200 kW 快速充電功能，可在 15 分鐘內提供 39% 的電量，大約有 300 公里續航里程 (WLTP)。同時 EQS 的充電管理系統能依據充電狀態保持電池溫度，若車主擔心電池有高度的損耗，亦能透過 ECO Charging 模式來降低充電的速率。而在交車之後，原廠也將會提供兩年免費的隨插即用的快速充電方案，雖然原廠尚未公布細項說明，但德國約有 90% 的充電設施都能支援這項服務。
EQS 將根據不同等級提供後輪或者四輪驅動的車型，入門的後輪驅動 EQS 採用單顆電動馬達，最大馬力擁有 329hp 的表現，0-100km/h 加速表現為 6.3 秒，而頂級的四驅車型前後各配置一組馬達，綜效輸出達到 516hp，0-100km/h 加速約為 4.3 秒。原廠也宣稱 EQS 的 4Matic 全輪驅動系統比機械式全輪驅動系統擁有更快的反應速度，同時馬達本身採用特殊的泡沫墊設計來降低震動與運轉噪音，搭配僅有 0.20Cd 的風阻係數提供與 S-Class 相同等級的 NVH 隔音表現。
Mercedes-Benz 亦強調了 EQS 大量採用了可持續以及綠色環保材質，但實際內容均尚未公布，詳細資訊還得等到 4/15 線上發表會才會揭曉。