Ford Kuga ST-Line No.026 ---- 降低精神疲勞，智慧的 LED 頭燈

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Kuga ST-Line 所撘載的主動式單體投射式 LED 頭燈在車輛入彎時，會跟隨著方向盤的角度主動移動光束，進而提高夜間轉向照明角度，在轉彎時帶給駕駛更高的信心。另外首度應用到 Kuga 車系的 Glare Free 防眩遠光燈則可依據前方車輛動態行駛路徑，調整光形，避免直射對向或前車產生眩光，結合 AHB 自動遠光燈提供更聰明的夜間行車體驗。
另外，Kuga 的 LED 日行燈亮起時相當明亮，範圍也涵蓋至車側部分，兼具安全與視覺美觀感受。遠近燈組全數為 LED 光源，光型上方整齊切線，達到不刺眼又高亮度的表現。值得一提的是，主動式單體投射式 LED 頭燈系統具備啟動動作檢查功能，啟動車輛時，燈光會由左至右移動，再回到中央，向駕駛表示系統正常運作，科技感十足，滿足心中直上車系最高版本的尊榮感。
主動式單體投射式 LED 頭燈僅與自動燈位置的燈光控制搭配運作，在車輛入彎時，會跟隨著方向盤的角度主動移動光束，進而提高夜間轉向照明角度，在轉彎時帶給駕駛更高的信心。
Kuga ST-Line 配置的 LED 頭燈主動技術僅與自動燈位置的燈光控制搭配運作，所以建議頭燈開關保持在 Auto 的狀態，讓系統主動的啟閉頭燈、偵測前方車況調整光形與遠近燈，不用讓駕駛再費心手動調整燈光。潛移默化改變了我們的駕駛習慣，因此駕駛只需更專注於前方的道路狀況，無形當中也降低了行車的精神負擔。
本週使用狀況方面，Kuga ST-Line 與平時相同僅在台北市區通勤使用，途中偶遇塞車的情形，但上次 3/26 添加的 98 無鉛汽油還有存量，因此新一次的平均油耗紀錄將在下回揭曉。