Nissan Sentra No.023 ---- 流暢舒適之外，電控系統的輔助增進幾分穩定感

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此套 3A 主動全時防護系統，可依據方向盤舵角與車速來調整 CVT 無段變速系統的傳動比，在過彎時讓引擎煞車的力道增加，踩下煞車時可感受到 Sentra 擁有較預想幅度更大的減速感受，使過彎途中的車速離極限更遠。除此之外，系統也可在轉向不足或過度時，獨立調整四輪煞車力道，即便方向盤路感回饋不明顯，卻也能在彎道中帶來跟隨性有感提昇。
除了可改善過彎時的動態反應，3A 主動全時防護系統也可增進行經顛簸路面時的平穩度，當駕駛 Sentra 進入較不平整路面時，若維持同樣的油門踩踏深度來保持車速，系統還是會適當調配動力輸出及煞車力道，雖然使操駕感受不夠直接，但對於乘坐品質來說是有所助益，也契合 Sentra 的調性。
本週使用情形方面， Sentra 主要由 Mike 駕駛作為日常跨縣市通勤代步與出遊等用途，另外也參與採訪活動，累積行駛 642.7 公里後添加 37.45 公升的 95 Plus 無鉛汽油，換算平均油耗約為 17.162km/L，接下來以相近的使用方式繼續由編輯 Mike 使用，但期間經過數小時的影片取材而造成怠速，累積行駛 588.6 公里後添加 35.22 公升的 95 Plus 無鉛汽油，算換平均油耗約為 16.712km/L。