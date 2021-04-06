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收治個案的台中榮民總醫院嘉義分院心臟內科林俊呈主任指出，植入無導線節律器手術會從病人的鼠蹊部股靜脈，放一根心導管到病人的心臟內，直接從心導管管腔中把無導線節律器深入心室，勾住病人的心臟，再取出導管就能完成。此術式並不是以外科開刀的方式進行，而是用心導管微創進行，相較傳統節律器而言，手術程序上進步非常多。
8成心搏過緩跟老化有關 留意胸悶、喘、腳水腫
心搏過緩是指心跳速率低於每分鐘60下，導致血液輸出及循環不足而造成各種症狀。林俊呈主任指出，心搏過緩成因包括藥物、電解質及冠心病影響等等，有些患者只要調整藥物及電解質，或治療好冠心病就能改善。不過統計發現，有8成患者其實是心臟結構先天異常或老年退化所致，特別好發65歲以上歲的老年人。
「如果是輕微的心搏過慢，大部分是沒有症狀，或只是有點頭暈。」林主任表示，中度以上較為嚴重的心搏過緩，可留意病人除了頭暈，走路也會有胸悶、呼吸喘的情形，甚至還會下肢水腫。
節律器放電刺激心臟 視腔室功能有不同選項
排除藥物、電解質及冠心病影響，若心搏過緩仍嚴重影響生活，應考慮植入節律器，在心跳過慢時，從體內放電刺激恢復正常心跳。
林主任解釋，傳統節律器在鎖骨下劃開一道開口，再連接導線到心臟，並將節律器植入皮下，好處是可以選擇提供心房、心室雙腔室同步電刺激；無導線節律器則是膠囊狀大小的無導線節律器，放在心室內能直接給予單腔室電刺激。
林主任進一步指出，當需要保持病人心房、心室協調性地收縮時，會建議病人選用雙腔型的節律器；但若病人心房已無功能，例如老年患者，則適合使用單腔型節律器，這時無導線節律器就是一種非常合適的選項。
誰適合無導線節律器？ 醫師點名四族群
林主任歸納出4個族群特別適合植入無導線節律器，包括(1)想避免在鎖骨處留下節律器鼓起手術痕跡的患者，如年輕女性；(2)洗腎患者；(3)患有糖尿病或凝血功能異常，而不適合有皮下傷口的患者；以及(4)對動手術異常恐懼，甚至術後無法適當照顧傷口的患者。
「洗腎的病人，他們常常手上都要做瘻管。」林主任特別解釋，洗腎病患的瘻管血流會經鎖骨下靜脈回流到心臟，若裝置傳統導線節律器，勢必會壓縮到靜脈空間，而影響回心血流受阻，手部也較容易腫脹，因此這類患者也非常適合植入無導線節律器。
嘉榮團隊心臟內外科合作 榮獲SNQ標章
台中榮民總醫院嘉義分院心臟科以內外科合作為特色，心血管手術連續多年榮獲SNQ國家品質認證標章，成為少數有重度急救責任的區域教學醫院，也是雲林嘉義地區執行最多例無導線節律器手術的醫院。心搏過緩雖然影響生活，但隨著科技進展，只要與醫師好好溝通，患者一定能找到最合適自己的治療選項。
資料來源：健康醫療網 八旬翁不堪二度「開心」 心臟「裝電池」治療心搏過緩
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