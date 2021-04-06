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動力更強，全新世代 Toyota GR 86 正式登場

7Car 小七車觀點

2021-04-06 10:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Toyota 與 Subaru 於 4/5 共同舉辦聯合線上發表會，在 Toyota Gazoo Racing 總裁佐藤恒治 (Koji Sato) 與 Subaru 技術長 Tetsuro Fujinuki 共同主持下正式揭露全新 Toyota GR 86 登場，而去年亮相的 Subaru BRZ 也同台亮相。

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全新世代 Toyota GR 86 與去年先行亮相的 Subaru BRZ 相同，在外觀細節上進行重新設計，配備了 GR 專用的 Functional MATRIX 水箱護罩，看起來較舊款更具張力。而頭燈也如同 BRZ 那樣，採用相同的新式 LED 燈組。前葉子板連接車身底部也採用了通風口設計，能夠讓能從引擎室通過輪拱的空氣引導出來產生下壓力，同時配合外擴的後輪拱增加高速行駛的穩定性。車尾方面則換上全新的 LED 導光尾燈組，加大面積以提升辨識度。車身尺碼方面，長寬高分別是 4,265mm(167.9英吋) x 1,775mm(69.9 英吋) x 1,310mm(51.6英吋)，軸距為 2,575mm(101.4吋)，車長與軸距都較舊款提升，並降低車身高度，同時車頂、葉子板均採用鋁合金材質來減輕車身重量。

在車身結構方面，原廠工程師透過新的材質應用，包括增加高張力鋼材使用比例與車體結構膠黏劑，增強焊點的表現來全面提升車身剛性，並分別在車頂、引擎蓋和前葉子板使用鋁合金材質，底盤也導入 Inner Frame 技術，讓副車架的前軸剛性提高 60%。除此之外，為提高駕馭的操控表現，新世代 BRZ 也首度導入 DP-EPS （Dual Pinion type Electric Power Steering）的轉向系統，以增進激烈操駕時的敏銳度。

內裝方面採用水平式的中控台設計，配備全新的 7 吋數位儀表板與 8 吋多媒體娛樂 SUBARU STARLINK™多媒體系統，支援 Apple CarPlay™ 和 Android™Auto 以及Bluetooth® 手機連結功能，同時也有倒車影像與SiriusXM®服務，打開手機能立刻遠端監控車輛。座椅鋪陳上依舊維持 2+2 的設計，跑車化桶形座椅透過紅色線縫營造熱血氣息，可折疊的後座也具備一定的空間機能性。

動力方面，新款 86/BRZ 同樣採用 2.4L DIT FA24 自然進氣水平對臥引擎，其最大馬力為 232hp/7,000rpm、最大扭力為 250Nm/3,700rpm，並提供 6 速手排以及 6 速自排的選項。

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