美式硬漢休旅車　GMC Hummer EV SUV 登場

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此次發表的 Hummer EV SUV 的車體與先前登場的 Hummer EV 皮卡車型同樣擁有相當剛硬的車身線條，除 C 柱後多出的尾廂空間及尾門的外掛式備胎之外，均擁有傾斜角度相當垂直的前擋風玻璃，搭配 18 吋的鋁圈以及外徑 35 吋的 Goodyear Wrangler Territory MT 多用途全地形輪胎，提供 457mm 垂直障礙通過高度以及 610mm 涉水深度，若透過主動式氣壓懸吊系統，可再提高 149mm 的車身高度。車身長度相較於貨車版本，因為縮短了 9 吋，因此有著更好的機動性以及越野比例，迴轉直徑含 4 輪轉向功能為 10.8 米。
內裝方面，Hummer EV SUV 的座艙與貨卡版本相同，運用大量的垂直線條營造出立體的粗壯風格，並擁有諸多的科技配備營造出前衛感。在中控台配置獨立式的 12.3 吋液晶儀表板與懸浮設計的 13.4 吋多媒體觸控螢幕，內建 UltraVision 系統，透過車上攝影機提供 18 種不同的車輛角度，甚至有虛擬透視底盤監測系統，在越野時幫助車輛通過障礙物，而這套系統也可以觀測車輛的訊息，包括胎壓、俯仰角和側傾角，幫助玩家攻克各種地形。另外為了滿足車主對於戶外遊憩的需求，車頂前方也提供了 Sky Panels 拆卸式車頂或者 I-Bar 硬頂形式選擇。
動力表現上，Hummer EV SUV 同樣搭載 3 具電動馬達與 e4WD 四驅系統，但最大馬力因為電池模組不同從原本的 1000hp 減少至 830hp，但扭力依舊高達 11,500 lb-ft 的表現，可在 3.5 秒內完成 0-60mph 的加速。其他配置還包括了 Super Cruise 半自動駕駛輔助，可以在美國和加拿大的高速公路放開雙手行駛 322,000 公里，以及四輪轉向系統，提供 CrabWalk (螃蟹模式)，前後輪在低速時可以保持相同的轉向角度(最多 10 度)，因此可以斜向行駛，面對不同的地形更加從容。