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衛生福利部臺北醫院骨科黃漢仁主任表示，骨質疏鬆症病人的骨頭比一般人脆弱更容易骨折。由於大多數沒有明顯不適症狀，等到骨質流失嚴重，出現突發性骨折求醫才發現；一般人跌倒並不容易造成骨折，但骨質疏鬆的病人由於骨質流失速度過快，只要在日常生活中突然承受過重的外力，例如搬重物、輕微跌倒碰撞就可能因為骨頭脆弱，無法承受負荷而導致骨折，這與受較大外力、高處墜落導致創傷性骨折不太一樣。
骨折治療分2種 及早治療避免後患無窮
骨鬆性骨折後該怎麼辦？一定要馬上開刀嗎？黃漢仁主任說明，骨鬆性骨折的治療可分為保守治療或手術治療，醫師會依據不同部位及病人本身的情況給予合適的治療建議。至於手術是否微創並非重點，關鍵在於醫師會評估以損傷最小的方式完成必要的手術。
黃漢仁主任提醒，面對骨鬆應積極及早治療，因為骨質的增加相當緩慢，提早治療可於年紀大時減少不必要的骨折風險，避免未來喪失獨立生活的能力；另外，藥物選擇方面，應在醫師遵循下服用，不建議自行購買坊間藥品。
預防骨質疏鬆 運動＋飲食是關鍵
預防骨質疏鬆症應有長遠的眼光，提早養成運動的習慣。黃漢仁主任建議，可以透過飲食多攝取含鈣量豐富的食物，例如髮菜、黑芝麻、紫菜、田螺、小魚干、蝦米、蝦仁、小魚、鹹菜干、奶粉、金勾蝦、吻仔魚等；亦可藉由正確而適度的運動，例如行走、慢跑、騎單車、越野步行、划船等，藉由人體長骨的牽動、拉動、和某種程度的擠壓使骨質增加，而且常做這一類運動，對心臟和肺部同樣有好處。
資料來源：健康醫療網 骨鬆性骨折該開刀還是保守治療？ 骨科醫師解答
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