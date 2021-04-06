女刺青師長時間彎腰致椎間盤突出

33歲許小姐為刺青師傅，因為長時間彎腰低頭工作，導致下背痛悄悄上身，有時疼痛感更延伸至臀部和大腿，透過藥物治療並不見效，經核磁共振檢查發現為第三、四節腰椎纖維環破裂與椎間盤突出所致，經醫師評估建議採取「水冷式射頻解痛術」治療後，疼痛感大幅改善，一舉解除痛痛人魔咒。

我是廣告 請繼續往下閱讀

亞洲大學附屬醫院脊椎暨疼痛治療中心、骨科醫師林琮凱表示，患者因長期下背痛，初期有透過止痛藥治療並無改善，到院後確診為第三、四節腰椎纖維環破裂及椎間盤突出，先採取神經阻斷術治療，首次治療後症狀有緩解，但由於工作關係，仍需長時間彎腰刺青，導致三個月後下背痛復發，為求在不開刀狀況下一勞永逸，評估後決定採水冷式射頻解痛術治療，術後效果頗為顯著。

林琮凱指出，椎間盤是兩個脊椎骨間的纖維軟骨盤，像是車子的避震器有緩衝及支撐的功能，外部由多層堅韌的纖維環組成，內部為髓核，當椎間盤因外傷、姿勢不良、不當施力、退化等原因使纖維環破損，可能會因急性發炎產生劇烈下背疼痛，通常經過休息或服用藥物可緩解，但若疼痛感持續，應尋求其他治療方式，以改善生活品質。

林琮凱介紹，水冷式射頻解痛術是一種非手術性治療，經由表皮插入一根含水冷系統的探針，其探針相較於傳統射頻治療針，可產生更大治療範圍，並透過膠原蛋白脫水收縮的過程，達到椎間盤減壓及纖維環固化的效果，且能干擾小神經疼痛傳導，減少神經性疼痛，患者僅需局部麻醉，術後不會出血，也可不需住院。

林琮凱提到，水冷式射頻解痛術不僅可使用於脊椎慢性疼痛，也可用於治療脊椎輕度椎間盤突出、脊椎小面關節炎，甚至是退化性膝關節炎的長期疼痛，適合一般保守治療無效且對一般手術治療有疑慮的患者。

林琮凱提醒，患者接受水冷式射頻解痛術後，應改掉長時間久坐的習慣，或是利用工作空檔休息走動，平時可鍛鍊背部肌群及臀腰肌肉，才能延續治療效果。由於治療下背痛的方式相當多元，建議民眾治療前仍應經醫師審慎評估，並與醫師充分討論，以獲得最適當的治療方式。