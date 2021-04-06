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高雄醫學大學附設中和紀念醫院於3/30舉辦的「資料科學民主化時代所面臨之契機與挑戰-從偏鄉救急救難到中央資料治理」研討會，邀請擅長數位科技的行政院政務委員唐鳳、高雄市政府衛生局副局長林盟喬、中央研究院人文社會科學研究中心研究員詹大千、臺北醫學大學衛生政策暨健康照護研究中心執行長莊秀文等衛生、醫療、消防及數位機構對話。
唐鳳政委會外受訪時表示，以前透過見面三分情、視訊頂多二分情，無法在同一地方做到即時判斷的程度，但在5G寬頻的時代，只要擁有良好的設備，相關單位可組成共同診斷的團隊，即時把生命徵象、該如何處置等，與高速移動中的救護人員同步溝通，一方面人命關天可即時搶救，二方面可節省醫療行政資源，同時要兼顧隱私及資安，做到「省力」及「安心」，這是智慧城市很好的應用。
高雄醫學大學董事長陳建志致詞表示，運用數位科技弭平城鄉健康不平等，從偏鄉救急救難到中央資料治理，已面臨公私領域資料民主化轉變之關鍵時刻，在新的數位時代，開放科學民主與跨域協作已是趨勢主流；高醫「以人為本」的核心價值，在5G網路即將盛行的年代， 將透過數位科技工具與醫療技術，讓後端接手的醫院能夠及早知道病患狀況、提早做好相關整備，面對緊急外傷個案，甚至開放醫院綠色通道，給予病患更快更好的治療處置。
高醫附設中和紀念醫院副院長黃明國表示，高醫醫療體系扮演急重症醫療網絡角色，肩負強化社會安全使命，期盼藉由這場民主論壇倡議透明、分享、互惠、共創資料治理願景與價值，攜手政府提升數位國力。
一站式整合窗口 提高救災救難之時效
會中並透過介紹嚴重外傷病患歷經的傷害歷程，讓各界理解資料與經驗循環的重要性。其中一名嚴重外傷的闕小姐，在她出院當天巧遇搶救她的緊急救護技術員，正送來另一名傷患到醫院，兩人眼神交會，心有靈犀，在醫院歡喜重聚。緊急救護員開心表示，「這是我第一次見到自己親手救回的病人來道謝」。而透過社區急難、救護、醫療、與回歸社區的實境驗證，讓他對自己的救護和處置更有信心。
另一名嚴重外傷休克病患從山地偏鄉送至前線旗山醫院急救、先開腹填塞止血、再上路後送至高醫，歷經艱難順利出院後，高醫團隊也回到旗山醫院進行回饋，一方面強化前線資源不足時當責應變能量，另一方面則討論未來優化作法。而這歷程也是讓緊急醫療須持守「支持、強化、連結」的價值再次獲得驗證。
高醫外傷及重症外科主任陳昭文表示，現行的救護、醫療制度下，從第一線的救護到醫院的醫療、從第一家接收病人的醫院到後續接手的醫院，往往是單行道的狀態，只有救護交班給醫療端，第一間醫院交給後來醫院，鮮少有反向回饋告知前線人員做的成果，多數急難救助過程的資料紀錄需求也常與現實動線產生衝突。
為此，高市衛生局、消防局、屏東縣衛生局、澎胡縣衛生局、高醫附設中和紀念醫院、中央研究院地理資訊科學研究專題中心、台灣外傷醫學會及醫學資訊雜誌等共同合作，以 2014 年高雄氣爆事故為鏡，擘劃「救急救難一站通」專案，打造一站式整合窗口，以提高救災救難之時效與正確性，於2018年榮獲首屆「總統盃社會創新黑客松」卓越團隊獎之殊榮，也成為台灣緊急醫療數位轉型的重要里程碑。
資料來源：健康醫療網 救人命可以參與設計? 高醫邀唐鳳對資料科學民主對話
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