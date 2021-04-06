Nissan e-POWER 動力累積在日本市場售出達 50 萬輛

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e-POWER 最初是在 2016 年 11 月時搭載於 Note 掀背車上，推出後受到日本消費者的歡迎，於 2018 年時拿下最暢銷乘用車的頭銜，同年 3 月時 e-POWER 系統拓展至 MPV 車款 Serena 當中，接下來在 2020 年 6 月 Kicks 以小改款之姿導入日本市場時，也採用 e-POWER 作為動力來源，3 款車在日本市場累計共售出 50 萬輛。
Nissan 的 e-POWER 技術，是採用壓縮比達 12:1 以上的 HR12DE 1.2L 三缸直噴自然進氣汽油引作為發電機，為鋰電池充電，搭配可驅動/回收電能發電的「EM57」電動馬達，解決純電車的費時充電問題之餘，同時兼備跟純電車款一樣的電動駕駛感及比一般 Hybrid 車還要節能油耗表現，搭配 Nissan e-Pedal 單踏板控制技術，使駕駛者僅用油門踏板就能達成加速及減速。
除了在日本市場推展 e-POWER 動力之外，今年 2 月時在針對歐洲市場推出的第三代 Qashqai 跨界休旅也新增 e-POWER 動力作為選項之一，在本月即將開幕的 2021 上海車展中，更會將此套動力正式引進中國大陸市場，幫助品牌實現 2030 年達到全面電動化的目標。