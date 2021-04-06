全新風貌、科技配備上身　新一代 Ford Escort 福睿斯將於上海車展發表

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現行販售的 Ford Escort 福睿斯在 2018 年經過一次改款週期也來到了產品末期，而長安福特也在今日 4/6 宣布新一代福睿斯登場，預計 4/12 開始在當地市場預售。全新一代 Escort 福睿斯全車系標配 LED 頭尾燈系統，不只照明效果更優異，新式的外觀造型也帶來耳目一新的感受。車身尺碼上，新一代 Escort 的長x寬x高分別為 4,633x1,825x1,490mm，軸距則為 2,687mm，對比舊款只有車身長度有增加。
而在科技化的浪潮中，Escort 福睿斯在內裝方面也進一步升級，搭載了雙 10.25 吋液晶螢幕、新款 D 形三幅式多功能方向盤，並透過氣氛燈、皮質、縫線處理來加強車內質感。配備上則提供了 Keyless、USB、12V 電源、恆溫空調、Wi-Fi...等等，並將車輛諸多的功能都整合於車載系統當中。
動力表現上，考量車型較入門的定位依舊是搭載 1.5L 自然進氣三缸引擎搭配 6 速手自排變速箱，最大馬力為 122hp、峰值扭力 152Nm。Ford Escort 曾於 2017 年 11 月導入國內市場販售，期盼透過中型房車的規模來攻入小型房車級距，無奈市場表現未如預期，在 2020 年就已經停止生產，而所填補下來的產品空缺，則由 Focus 四門 1.5 Ti-VCT 美夢版取代。