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純電家族新成員 Audi Q4 e-tron / Q4 e-tron Sportback 將在今年 4/14 正式發表

7Car 小七車觀點

2021-04-06 16:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
Audi 日前宣布，e-tron 純電動家族的最新成員 Q4 e-tron 及 Q4 e-tron Sportback 將在歐洲中部時間今年 4/14 晚上 7 點 (台灣時間 4/15 凌晨 1 點) 以線上直播的方式發表。

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此前 Audi 已公開部分圖片與資訊，Q4 e-tron 在外觀設計方面承襲 e-tron 的元素，具備了單體式水箱護罩設計，採用可降低風阻的封閉式造型，作為車頭的視覺主軸。在車尾方面，維持一貫的多層式線條設計，尾門上也採用了近年 Audi 常見的貫穿式 LED 燈組。

圖為 Q4 e-tron Sportback 概念車。
內裝方面，從先前公佈的圖片中可以看出 Q4 e-tron 配備了與 e-tron 相同的 12.3 吋全數位化虛擬儀表板以及 10.1 吋或 11.6 吋 MMI 多媒體觸控螢幕，用車人可輕易透過語音與觸碰的方式操作中央娛樂系統和車輛功能。而中控台則不需安排傳統排檔桿等功能元件，因此可作為手機無線充電座並提供寬敞充裕的儲物空間。在用料方面，則使用了磨砂樹脂玻璃 (Plexiglas) 於車內飾板，而車室地毯則採用環保回收材質，呼應電動車永續性與環保議題。

動力配置方面，Q4 e-tron 採用雙電動馬達的配置，前後軸馬達分別可產出功率 75kW 、150Nm 以及

150kW、310Nm 的扭力表現，具備 225kW 的綜效輸出動力，0 至 100 公里加速僅需 6.3 秒，依據 WLTP 測試亦可達成 500 公里的純電續航里程。

Audi 規劃在 2025 年前推出至少 20 款電動化產品，除了休旅作品之外，亦包含 Avant 旅行車與 Sportback 跑房車等車款，使純電驅動的車款拓展至各級距休旅與轎車市場，目標可佔有品牌總銷量約 40% 之多，7Car<小七車觀點> 也將會持續追蹤有關 Audi e-tron 電動化產品的最新消息。

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