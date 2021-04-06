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Maserati Taiwan 連續 8 年響應「世界關懷自閉症日」

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2021-04-06 16:55:00

Maserati Taiwan 連續 8 年響應「世界關懷自閉症日」
▲ Maserati Taiwan 連續 8 年響應「世界關懷自閉症日」
每年 4 月 2 日為聯合國訂定的「世界關懷自閉症日」，為響應這特別的日子，每一年國際大都市指標建築，如臺北101大樓、美國紐約帝國大廈、法國巴黎艾菲爾鐵塔、英國倫敦眼、日本東京鐵塔等，皆在建築物外觀點亮藍燈或繫上「藍絲帶」，以具體行動宣導對自閉症的認識。Maserati Taiwan 自 2014 年起，應中華民國自閉症基金會之邀請，已連續第 8 年支持此公益活動，每年固定捐贈新臺幣 100 萬元，希望藉由企業號召影響力，提醒社會大眾發揮同理心支持自閉症者，提倡多元與友善的社會環境。

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4 月 2 日晚上，中華民國自閉症基金會於臺北市政府市民廣場前舉辦「看見光、找到愛」點亮藍燈關懷活動，邀請臺北101大樓、W飯店、統一時代百貨、遠雄金融中心等，信義商圈大樓，在晚間 7 點整與全球超過 50 個城市著名的建築物同步點亮藍燈，呼籲大家共同關心自閉症者，為他們及其家庭加油打氣。

Maserati Taiwan 今年也持續以行動支持，捐贈中華民國自閉症基金會支持「WHO世界衛生組織發展遲緩兒童親職技巧訓練計畫」前進偏鄉，深入資源缺乏地區，提供父母親職技巧訓練，幫助父母在家也能夠促進孩子的發展，更能把握早期療育黃金時期，造福更多自閉症家庭。期望藉由拋磚引玉，帶動社會大眾關心弱勢族群，讓愛與關懷綿延不絕。

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