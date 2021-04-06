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隱形眼鏡3天不拔　當心角膜潰瘍感染

健康醫療網

2021-04-06 17:31:00

隱形眼鏡3天不拔　當心角膜潰瘍感染
隱形眼鏡3天不拔　當心角膜潰瘍感染
【健康醫療網／編輯部整理】隱形眼鏡族一定要注意！一名30多歲患者因右眼刺痛、畏光，來到醫院急診，經由詳細眼科檢查之後，發現右眼出現疑似細菌感染引發之角膜潰瘍。在醫師詳細詢問病情之後，得知其平日配戴月拋軟式隱形眼鏡，該次患病前已三日未取下隱形眼鏡，可能導致細菌孳生引起角膜感染。

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隱形眼鏡戴太久，小心細菌感染

台北市立聯合醫院仁愛院區眼科醫師顏竹佑表示，在取得病灶細菌培養樣本後，請患者停止隱形眼鏡使用及局部點藥治療後，刺痛感也隨之逐漸減少，後續也叮囑病人需按時點藥回診，並教導正確隱形眼鏡清潔及使用方式。

細菌性角膜潰瘍在門診並不少見，最初的症狀包含眼睛劇痛、結膜充血變紅、畏光等，嚴重的話可能造成角膜混濁造成永久性視力損失甚至角膜穿孔。最常見引發角膜潰瘍的原因多為隱形眼鏡相關問題導致。

避免細菌感染5方法

1.每次配戴隱形眼鏡前將雙手洗淨。

2.每天都須清洗隱形眼鏡及隱形眼鏡盒，另鏡盒至少1-3個月更換一次。

3.因自來水可能含有細菌，絕對不可使用自來水沖洗眼鏡或眼鏡盒。

4.拋棄式隱形眼鏡須按照時間丟棄。

5.每天只能配戴6-8小時，若有乾眼症，配戴時間須酌予減少。

顏竹佑提醒，如果在配戴期間發現眼睛出現疼痛紅腫症狀或任何不適，務必先停用隱形眼鏡，並尋求眼科醫師求診，以免延誤治療導致不可逆的視力損失。

（文章授權提供／常春月刊）



資料來源：健康醫療網 隱形眼鏡3天不拔　當心角膜潰瘍感染

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