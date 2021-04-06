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台北市立聯合醫院仁愛院區眼科醫師顏竹佑表示，在取得病灶細菌培養樣本後，請患者停止隱形眼鏡使用及局部點藥治療後，刺痛感也隨之逐漸減少，後續也叮囑病人需按時點藥回診，並教導正確隱形眼鏡清潔及使用方式。
細菌性角膜潰瘍在門診並不少見，最初的症狀包含眼睛劇痛、結膜充血變紅、畏光等，嚴重的話可能造成角膜混濁造成永久性視力損失甚至角膜穿孔。最常見引發角膜潰瘍的原因多為隱形眼鏡相關問題導致。
避免細菌感染5方法
1.每次配戴隱形眼鏡前將雙手洗淨。
2.每天都須清洗隱形眼鏡及隱形眼鏡盒，另鏡盒至少1-3個月更換一次。
3.因自來水可能含有細菌，絕對不可使用自來水沖洗眼鏡或眼鏡盒。
4.拋棄式隱形眼鏡須按照時間丟棄。
5.每天只能配戴6-8小時，若有乾眼症，配戴時間須酌予減少。
顏竹佑提醒，如果在配戴期間發現眼睛出現疼痛紅腫症狀或任何不適，務必先停用隱形眼鏡，並尋求眼科醫師求診，以免延誤治療導致不可逆的視力損失。
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 隱形眼鏡3天不拔 當心角膜潰瘍感染
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