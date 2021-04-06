NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

冠狀動脈硬化有望預防？臺美研究團隊：基因療法可減少斑塊堆積與抑制發炎

今健康

2021-04-06 18:00:00

▲ （圖／今健康）
▲ （圖／今健康）
今健康／郭家和

我是廣告 請繼續往下閱讀

動脈硬化疾病奪命兇　佔十大死因超過四分之一


近年來不少名人皆因心血管疾病突發逝世，台灣地區十大死因（2019年）中，高達27.5%為動脈硬化相關疾病。臺北榮民總醫院實證醫學中心主任、心臟內科醫師鄭浩民表示，心臟血管疾病往往是突然發生，深入了解動脈粥狀硬化疾病生理機轉，將有助於避免心血管突發事件造成的死亡。


鄭浩民說明，動脈粥狀硬化是造成心血管疾病的重要關鍵要素之一，血管內的低密度膽固醇上升時會傷害內皮細胞，當內皮細胞持續受損就會促進血管內斑塊形成，並且使血流受阻，一旦斑塊破裂就會造成血栓，引發各種心血管疾病。


#冠狀動脈硬化 #心血管疾病 #心臟病 #心肌梗塞 #基因療法
#冠狀動脈硬化 #心血管疾病 #心臟病 #心肌梗塞 #基因療法



動脈病變治療方式　藥物血管修復與繞道手術


鄭浩民表示，根據動脈病變的程度及位置，心臟科醫師會建議不同治療方法。第一種是藥物治療，包括阿斯匹靈、血管擴張劑、乙型阻斷劑、血脂肪藥物 (statin)。藥物治療的作用是降低心跳速率，使血管擴張或降低血壓。


第二種治療是介入性血管修復術：利用氣球擴張術或裝置支架，擴張狹窄的動脈，以改善到心臟的血流。


第三種治療，則是冠狀動脈繞道手術：從胸部、腿部或前臂取一段血管，移植到冠狀動脈病變最嚴重的部位，就可以使血液繞過狹窄部位到達缺氧的心臟肌肉。


#冠狀動脈硬化 #心血管疾病 #心臟病 #心肌梗塞 #基因療法
#冠狀動脈硬化 #心血管疾病 #心臟病 #心肌梗塞 #基因療法



臺美合作團隊發現　基因療法改變甲基化減少斑塊堆積


一旦粥狀硬化發生在供應心臟的冠狀動脈，可能導致心絞痛、心肌梗塞、猝死等致命疾病，雖能介入藥物、心導管、繞道手術治療，然而相對成效有限，無法有效預防冠狀動脈硬化疾病產生。對此，臺美合作研究團隊發現，信使核糖核酸（mRNA）的甲基化，是冠狀動脈粥狀硬化過程重要的致病機轉，有望在未來增加治療相關疾病機會。


此項研究為臺北榮總、國立陽明交通大學、美國加州大學聖地牙哥分校（UCSD）錢煦院士團隊共同進行，發現利用基因療法抑制血管的「甲基化轉移酶」，能有效控制血管內發炎反應的產生，並減少粥狀動脈硬化的發生。


臺北榮民總醫院醫學研究部邱士華醫師說明，基因療法是利用病毒或生物材料，將特殊基因或抑制劑送入患者體內，使其疾病獲得治療。MODERNA所開發的新冠肺炎疫苗也是同一技術。


邱士華解釋，基因療法的原理是送入活化劑或抑制劑，達到抑制血管內甲基化轉移酶核糖核酸生成，減少動脈粥狀硬化之相關發炎。該研究已在活體動物實驗證實可減少動脈硬化斑塊堆積，並能有效改善粥狀動脈硬化生成。


邱士華表示，基因療法提供了一個創新的治療方式，透過改變基因表現，降低患者長期用藥風險。該研究認為，基因療法將為粥狀動脈硬化帶來新的治療方法，有助於打造安全且高效率的治療模式。


#冠狀動脈硬化 #心血管疾病 #心臟病 #心肌梗塞 #基因療法
#冠狀動脈硬化 #心血管疾病 #心臟病 #心肌梗塞 #基因療法



《延伸閱讀》


．研究：吃垃圾食物心血管疾病增46%　吃對蔬菜水果降發炎


．打呼易增中風、心肌梗塞風險！醫教側睡等６招助改善


以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。

NOW民調中心

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
您認為此次太魯閣號事故，最大肇事原因為何？

您認為此次太魯閣號事故，最大肇事原因為何？

繼續作答
本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
10.71%89.29%
2021-04-06-2021-04-12

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
66.24%33.76%
2021-03-31-2021-04-06
即時
推薦閱讀