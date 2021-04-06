前法務部長羅瑩雪乳癌病逝！乳癌年輕化難預防？醫師點名「危險族群」40歲就要檢查

我是廣告 請繼續往下閱讀
前法務部長羅瑩雪因乳癌逝世，享壽69歲。羅瑩雪任職初期確診第2期乳癌，接受治療後持續追蹤，不幸於本月病情惡化辭世。據衛福部國民健康署癌症登記資料顯示，107年新增診斷乳癌個案為14,217人，等於每37分鐘就有1名女性罹患乳癌。每12女性中就有1人一生中可能確診乳癌，其中亦有生活型態良好的女性患者，因此定期篩檢仍是防治乳癌的重要手段。
不接受乳房篩檢太晚發現 5年存活率恐剩3成
國民健康訪問調查顯示，「不需要」、「不重要」、「不想痛」是女性不願接受乳房X光攝影檢查的3大主要原因。高達47.9%的女性認為自己身體健康不需檢查。其次是生活忙碌沒時間檢查者為26.0%。因為心裡已預期檢查過程會疼痛、不適則約佔14.4%。另有部分女性擔心，檢查後確診乳癌病情無法接受，索性選擇不檢查。
部份女性對乳癌篩檢意識不足，恐增加乳癌太晚發現，導致預後不佳之風險。台北醫學大學附設醫院乳房醫學中心主任暨台灣乳房醫學會榮譽理事長沈陳石銘教授曾指出，早期乳癌的5年存活率約可達9成，而第4期後的晚期乳癌，5年存活率僅約3成左右，存活率相差不只倍蓰。
沈陳石銘教授分析，乳房X光攝影可找出早期乳癌的微小鈣化點，有機會偵測到0期乳癌，達到及早發現無症狀或症狀前期的腫瘤。建議50歲以上婦女，每1-3年接受乳房X光攝影檢查，而有乳癌家族史的女性，可提早至40歲起定期篩檢。
長期接受荷爾蒙刺激 家族病史為乳癌高危險群
乳癌久為女性國人頭號癌症殺手，任何女性皆可能發生。乳癌防治基金會董事長張金堅醫師指出，乳癌高風險族群包括：肥胖、較晚生育、未曾哺乳、缺乏運動、常吃紅肉、家族病史、荷爾蒙治療、初經太早、停經太晚。其中最需注意的高風險族群，是有乳癌家族病史者，如一等親、二等親（母親、姐妹、祖母）曾罹患乳癌，風險會增加3至4倍。
荷爾蒙刺激也是增加乳癌的原因之一，高雄醫學大學附設中和紀念醫院乳房外科主治醫師李忠良表示，國內有60%-70%的乳癌屬於荷爾蒙陽性，長期暴露於荷爾蒙刺激之下，癌症風險也會更高。包括初經很早、停經很晚、長期服用避孕藥及荷爾蒙製品、停經後持續荷爾蒙替代療法、未曾生育等，較有可能促使腫瘤發生。
近三成乳癌小於50歲 適當運動可降低14%風險
在每年新發生的乳癌病例中，超過3成屬於年齡小於50歲的年輕型乳癌。台灣乳房醫學會理事長曾令民醫師指出，近年年輕型乳癌發生人數攀升，恐與國人工作壓力、生活忙碌、或不自覺有身體異常有關，且其中有近7%左右一確診就是腫瘤較大、惡性度高的晚期乳癌，也是年輕型乳癌病情較不樂觀的原因之一。
曾令民指出，從整體數字來看，約有6至7%的乳癌在初診斷時已為晚期。要降低乳癌風險，應避免菸酒等危險因子。適當運動也有助減少乳癌發生，研究顯示每周7天各運動1小時，相較於每周只運動3小時，乳癌風險可降低14%，提醒女性生活繁忙之餘，也要注意調整作息型態，並遠離各項風險因子。
乳房攝影降41%死亡率 二等親乳癌可40歲起檢查
女性國人對乳房篩檢應有相當認知，可及早發現並降低乳癌死亡率。李忠良醫師說明，研究顯示每兩年一次乳房攝影，可降低41%的乳癌死亡率，並減少30%的晚期乳癌發生率。有定期接受乳房攝影檢查者，可增加16%早期發現乳癌的機會，對減少病情惡化、降低乳癌死亡率皆有明顯幫助。
目前國健署針對國人提供免費乳房篩檢，45歲至69歲的女性每兩年可進行一次乳房攝影。如果有二等親罹患乳癌，可提早40歲起進行免費乳房篩檢。
《延伸閱讀》
．年輕乳癌增加！超音波與乳房攝影哪個準？乳癌權威教正確觀念
．婦自認健康卻驚見乳癌 乳房檢查6大風險族群更要做！
以上新聞文字、照片皆屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。