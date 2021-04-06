連續 6 年記錄 Honda N-Box 成為日本 2020 年 K-Car 銷售冠軍

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現行 N-Box 屬於 2017 年 9 月 1 日發表的第二世代，除了標準的版本外，Honda 也提供 Custom 個性化版本及附車尾渡板的福祉車，全車系擁有方正的造型，頭燈也採用全新的圓形 LED 日行燈以及 LED 大燈搭配，而更時尚的 N-BOX Custom 則是採用多顆 LED 燈所構成的大燈組，不僅造型上相當科技，搭配開孔面積更大的水箱護罩以及保險桿邊角銳利化，整體風格相當運動化。另外玻璃也承襲了上一代推出的可隔絕 99% 紫外線（UV）、降低紅外線（IR）的「 360 度 Super UV / IR Cut Package」的全車玻璃設計。
內裝方面，第二代 N-Box 提供米色或黑色調為基礎搭配，而用料方面也更加優異，設計上採用雙層式概念，將儀表板移至最上方，同時 A 柱也經過重新設計，將高度降至 55mm 讓整體座艙的視野更加良好，並透過 A 柱左側的照地鏡以及三角窗的搭配，大幅度降低死角的產生，而中控台上的多功能按鍵也經過重新規劃，看上去更加簡潔，同時透過全新的 Super Slide Seat 機能，將油箱改置駕駛座的下方，讓副駕駛座椅可以前後滑移 57 公分，更方便其他乘員之間的溝通，或是照顧孩童等實現以人為本的理念。
安全防護方面，第二代 N-Box 搭載 Honda SENSING，透過擋風玻璃上的攝影鏡頭與車頭的雷達提供 歩行者事故低減ステアリング (偵測範圍 10km/h-40km/h)、防碰撞緊急剎車 CMBS、預防誤觸油門起步、交通號誌辨識、路外逸脱抑制機能、主動車距維持 ACC、車道維持輔助 LKAS、後方預防誤觸油門起步等多項科技系統。其他像是 VSA 車身動態穩定控制系統、HSA 斜坡起步輔助、EBL 緊急煞車警示系統、Motion Adaptive EPS 方向盤動態修正輔助都是標準配備。
動力配置方面，第二代 N-Box 採用排氣量 658c.c 的 DOHC Earth Dreams 自然進氣/渦輪增壓引擎，而代號為 S07B 的自然進氣引擎更是擁有 i-VTEC 可變正時汽門與揚程機構提高 VTC 進排氣的效率，而渦輪版本更是導入電動洩壓閥減少低速時渦輪延遲的產生，而 NA 版本最大馬力為 43kW［58PS］/7,300rpm、最大扭力為 65N・m［6.6kgf・m］/4,800rpm；渦輪版本最大馬力 47kW［64PS］/6,000rpm、最大扭力為 104N・m［10.6kgf・m］/2,600rpm，並搭配 CVT 無段變速箱以及提供 FF 與 4WD 選項。
N-Box 車系自 2011 年推出第一代迄今，在日本市場已販售共 1,972,182 輛，相當受到消費者青睞，然而 K-Car 是日本汽車品牌因應稅賦優惠及用車習慣，所研發出的在地專屬產品，因此在包括我國在內的海外市場不易見到，然而右駕市場則有機會透過當地貿易商來引進販售。