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文藝復興名畫動起來 世界文化遺產聖母百花大教堂穹頂的巨幅濕壁畫末日審判搬來台灣
策展單位表示，「會動的文藝復興」展覽與義大利藝術巨擘SM集團（Scripta Maneant）合作，集結文藝復興時期300年最代表性的畫作，包括達文西的「最後的晚餐」、「蒙娜麗莎」，拉斐爾的「雅典學院」、「優美三女神」，米開朗基羅的「創造亞當」、「最後審判」，波提且利的「雅典娜和半人馬」、「維納斯的誕生」、「春」，卡拉瓦喬的「梅杜莎」、「年輕的酒神」，提香的「女人與鏡子」與杜勒的「祈禱的雙手」等。委託獲得美國葛萊美、泰利獎等國際大獎的製作團隊以原寸仿真、AR介紹及540°環場投影搭配立體環繞音效等不同手法，提供觀眾兼具藝術性、教育性、娛樂性和社交性的多重享受。
展覽另一焦點是將百花大教堂穹頂濕壁畫從義大利佛羅倫斯「搬」到台灣來，策展單位表示，這是全球第一個與世界著名教堂合作的創舉，觀眾可以透過數位多媒體的方式近距離欣賞百花大教堂紅磚大圓拱頂的壯麗宏偉，以及濕壁畫「末日審判」構圖繁複精細，採用透視法讓穹頂無限伸延的視覺震撼。
會動的文藝復4大展區
人類曙光 走進文藝復興歷史長廊
走進展場，彷彿回到600年前文藝復興時光走廊，策展單位選取文藝復興從早期至晚期代表畫作，梳理不同時期畫作的特點，並折射對應東西方背景歷史，加上影片、圖表、原寸複製畫及場景重現的展示手法，讓觀眾回到文藝復興時期，領略「文藝復興三傑」達文西、拉斐爾、米開朗基羅及喬托、提香等20位大師的藝術風采與傳世經典。
眾星閃耀 大師鉅作全境沉浸式體驗
跨國團隊精選達文西、拉斐爾、米開朗基羅及波提且利、卡拉瓦喬等五位藝術巨擘的百餘張畫作，製作出時而磅礴、時而瑰麗，時而特寫、時而互動的影片，投影在高達5米的環場巨幕以及地面，搭配世界級的背景音樂和音效工程，創造前所未有的540°環場沉浸體驗，讓觀眾跨越時空地域，跟著波提且利的浪漫與哀愁、達文西的深奧似海、米開朗基羅的崇峻如山、拉斐爾的開闊如平原、卡拉瓦喬的光影魔術，在光影交織之下感受數位藝術的詩意情懷，跟著文藝復興時期的輝煌與沒落而感動。
經典傳承 光之藝廊科技演繹傳統
在這條長達50公尺的長廊兩側，依據「肖像」、「宗教」與「神話」三大主題，以燈箱展示近百幅文藝復興不同時期、國家地區的畫作，輕鬆有趣的拆解畫作背後的歷史文化、視覺語言及哲學思想，讓觀眾漫步在歷史名畫與現代科技相互輝映的場景中，感受不一樣的藝術恆久之美。
文化遺產 百花大教堂獨家亮相
聖母百花大教堂的圓形穹頂及「末日審判」濕壁畫是文藝復興的標誌，表現了當時人們勇於開創的偉大精神，成為舉世驚嘆的世界文化遺產。
策展單位與義大利SM集團合作，爬上50公尺高的穹頂拍攝濕壁畫實景，全球獨家取得高解析度底片授權，再以數位動畫科技重新演繹畫作，並結合最新的充氣巨蛋和穹頂投影技術，將教堂穹頂結構和濕壁畫原汁原味「搬」到台灣，讓觀眾不必遠渡重洋即可目睹栩栩如生的天堂和地獄的場景，遨遊於世間善惡及經典藝術的無垠空間。
展覽推薦
會動的文藝復興
地點：台北花博流行館（台北花博公園圓山園區）、高雄國立科學工藝博物館
時間：6/25（五）~ 9/21（二）09:00-17:00
網址：翡冷翠文創
票價：原價490元，早鳥價300元（至4/30前）
這篇文章 雙城展覽｜文藝復興名畫動起來 5位藝術大師4大展區搶先看 最早出現於 行遍天下旅遊網