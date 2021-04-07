台灣龍珠 神秘之島基隆嶼怎麼去？登島行程、交通懶人包

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基隆嶼登山步道
登山步道總長740公尺，上升高度有182公尺，雖然陡峭卻能用360度環境的方式欣賞整個基隆嶼和望向遠方的本島，是個非常奇妙又美麗的視角。
圖 / IG @bubbleyu
基隆嶼環海步道
「環海步道」總長480公尺，沿基隆嶼西岸興築之木棧道，除了欣賞基隆嶼海岸奇岩怪石、近海礁岩美景，還能仰望一旁高聳的山壁地勢。
圖 / IG @snowap
基隆島燈塔
位在基隆嶼山頂，黑白的外觀設計，被人戲稱是「黑白郎君」，是基隆嶼最高的地標，別忘了拍照打卡表示自己來過基隆嶼囉！
圖 / IG @cgy1208
交通資訊
報到地點：碧砂漁港
地址：基隆市中正區北寧路
自行開車：
國道1號-基隆端交流道下-東岸高架橋-中正路-正豐街-祥豐街-北寧路。
大眾運輸：
臺鐵基隆站下，轉搭基隆市公車103、104至漁貨直銷中心（碧砂漁港）站下
臺鐵基隆站下，轉搭台灣好行T99濱海奇基線至「碧砂漁港」站下
行程費用
行程A：基隆嶼三合一 (基隆嶼登島+繞島+登塔)
費用：成人$850、孩童(3~12歲、65歲以上)$700、愛心票$650、幼童(3歲以下)$200
航班時間：08:00 / 09:00/10:00 /13:30/14:30
內容：登島+登塔+繞島+專業解說+船票+保險費用+登島清潔費
※船班會因人數調整前後時間
行程B：基隆嶼二合一+ 潮境藍色公路(基隆嶼登島+繞島+象鼻岩+酋長岩)
費用：成人$900、孩童(3~12歲、65歲以上)$750、愛心票$700、幼童(3歲以下)$200
航班時間：13:30
內容：登島+繞島+象鼻岩+酋長岩+專業解說+船票+保險費用+登島清潔費
※船班會因人數調整前後時間
行程C：基隆嶼三合一 + 潮境藍色公路(基隆嶼登島+繞島+登塔+象鼻岩+酋長岩)
費用：成人$1050、孩童(3~12歲、65歲以上)$900、愛心票$850、幼童(3歲以下)$200
航班時間：08:00/13:30(假日加開)
內容：登島+繞島+登塔+象鼻岩+酋長岩+專業解說+船票+保險費用+登島清潔費
※船班會因人數調整前後時間
登島小提醒
前一天要有充足的睡眠，才不容易暈船，若是真的暈船可以到甲板上吹吹風呼吸新鮮空氣！
另外，登島一定要記得帶身份證或健保卡，讓海巡署可以確認你的身份喔！
基隆嶼需要走步道登上燈塔，中間除了有幾個涼亭外，其他皆沒有遮陽處，所以一定要做好防曬！建議可以穿著輕便的褲裝，再帶一頂漁夫帽或是鴨舌帽遮陽用，防曬乳也一定要備著唷～
登船需穿著救生衣，禁止在船上追逐嬉鬧、心臟病、高血壓患者、年紀過大老人、嬰兒、行動不便之殘障者（有同伴照顧者除外）、懷孕26週以上之孕婦請勿登船。
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訂票專區
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