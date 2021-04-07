VolksWagen ID.4創意廣告不小心讓 Subaru躺著也中槍….

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這部名為“Better For Your Family”的影片主要是以一個家庭使用ID.4電動車的日常展開序幕，一開始一位父親正準備上班，說著以前開汽油車時總擔心出門時油箱是空的，隨後便拔掉充電插頭開著充飽電的ID.4出發；第二段則有位女孩說著從前總沒有人認真聽我說話，隨後便對著ID.4說我好冷，車輛便自動把空調溫度升高，看起來似乎是部很正常的產品介紹廣告，不過第三段卻小小幽了Subaru一默，有位媽媽在家庭旅遊過程中說到以前我們總無法聽見大自然的優美聲音，隨後一輛剛越野完的Subaru Outback便從身旁一嘯而過， 這位媽媽便說這是認真的嗎?
最後一段主要是針對汽油車雖然貼著"I Love Nature"的貼紙，但卻對大自然造成傷害與噪音，進而帶出ID.4電動車相對環保且安靜的產品優勢，雖然是無傷大雅的小幽默，不過以Subaru Outback作為汽油車代表可說是躺著也中槍，不過拿Subaru作為對比也是有機可循，畢竟全球電動車浪潮下許多品牌已陸續發布相關策略及產品，Subaru在這方面算是走得較慢的品牌，因此被對手抓住這個小辮子拿來作文章，不過Subaru已宣布在2025年將會推出一款與Toyota合作發開的純電休旅，尺寸與現行的Forester相似，採用的是e-TNGA平台。