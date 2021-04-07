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臺大醫院兒童醫院小兒心臟科醫師吳美環教授回憶，當年志玲姊姊問她能為臺大兒童醫院的病童們做什麼時剛好小兒心臟科團隊正在為了心臟冷凍消融儀的採購時程煩惱，由於設備較為昂貴，院方申請添購的時程較久，而志玲姊姊當下立刻說「需要的治療，不應該讓小朋友等待」，因此那年，基金會義賣月曆募款，志玲姊姊擔心金額不足，姊姊還義賣了她自己的名牌包，後來才完成募款，捐給臺大兒童醫院心臟冷凍消融儀。
憂熱燒傷害心律傳導 高風險患者可冷凍消融治療
小兒心律不整手術的一大困難，在於小朋友心臟構造較小，異常傳導路徑很容易很接近正常的電傳導路徑，傳統電燒治療一不小心可能破壞正常組織。利用「冷凍消融導管」若不慎消融到正常的電路，透過馬上回溫可以回復，較能避免不必要的傷害。
臺大醫院兒童醫院小兒心臟科醫師邱舜南教授指出，有些小朋友可能因先天因素，心臟多一條不正常的傳導組織，而形成短路的心律不整，心跳就可能會跳到200多下。過去在使用射頻電燒治療，最大潛在危險，「是可能處理不正常組織時，也傷害到正常組織，此時病人心臟可能就無法跳動，未來必須終身依賴心律調節器。」於是目前對於高風險的病人，都採用冷凍消融導管來治療；若比較沒有風險，且不會影響到正常傳導系統組織，就依然可維持採用傳統電燒治療。
志玲姊姊善舉擴散 大人小孩都受惠
志玲姊姊捐贈的冷凍消融儀不只讓小朋友受惠，當年臺大醫院成人心律不整患者也紛紛轉到兒童醫院接受治療，由於對於兒童及成人患者的治療成效不錯，幾年之後總院也正式引進心臟冷凍消融儀。吳美環教授感念志玲姊姊無私的分享，讓大人與孩子都受到良好的治療，如此感動人心的善舉，會感染更多人們開始去幫助別人，為社會注入更多正面力量。
志玲姊姊的愛心善舉為臺大醫院心律不整治療開啟新篇章，醫師提醒爸爸媽媽要多留意，孩子可能還不大會表達自己身體不舒服，若發現有食慾不振、活動力明顯變差，或臉色蒼白等等情況，除了懷疑可能是感冒著涼以外，也可以幫孩子量量心跳，若有心跳異常的狀況 ，建議到兒童心臟科做進一步檢查，以確認是否有心律不整的問題。
考量兒童心律不整治療時，無論選擇射頻電燒或冷凍消融，仍需視患者心臟結構而定。醫師解釋，若電位異常點與正常組織有距離，傳統電燒能在較短時間內明確阻斷患處異常電位；冷凍消融特點是組織不小心破壞時，回溫後可逆，但手術需耗時較長以確保有效凍燒，兩者皆有適用族群，若有疑慮務必諮詢心臟專科醫師，交由專業評估判斷。
資料來源：健康醫療網 志玲姊姊善舉持續發酵 台大醫院心律不整小孩成人都受惠
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