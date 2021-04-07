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天然未必有效 飲食療法莫忘定期追蹤
提起常聽到的「偏方」，林剛民醫師表示，台灣病人特別相信飲食療法，崇尚天然，比如有陣子流行薑黃，也有相信要少吃肉等等，其實類風濕性關節炎和飲食的相關性很低，維持均衡飲食就好；對於堅持嘗試各種營養治療的病人，林剛民醫師強調：「至少要定期回診追蹤，看病情是否有改善，病情嚴重的病人一定要配合正規治療。」他也表示，正德醫院蠻多吃素的病人，但素食也要吃對，他建議要追蹤營養狀況，例如抽血檢驗是否有貧血或缺鈣、維生素D等，必要時要額外補充不足的營養素。
藥物大進步 免打針可選口服標靶藥
其實近十年來類風濕性關節炎的治療大幅進步，但有些人還停留在只能用止痛藥、類固醇，其實新一代的生物製劑已超過十種，除了皮下注射、靜脈點滴，也有免打針的口服標靶藥物，可依病人需求選擇，臨床上已愈來愈少見關節破壞變形的情況。
「除非病人不配合治療！」林剛民醫師無奈的說，門診時難免遇到不聽勸的病人，雖然會回診，但也會嘗試奇奇怪怪的治療。曾有病人把手臂放在香爐上薰烤，拖了一周回診時手臂都薰黑了！等用藥後症狀改善，病人還是相信神明會保佑他。
信仰治病不衝突 醫師深入社區宣導
所以林剛民醫師表示，為滿足病人的需求，正德醫院也提供中醫服務，比如關節不舒服可配合針灸、艾炙，中西醫合作；另外，正德雖然是新醫院，但只要病人有需要，該用的新藥、設備都會引進，讓病人有更多治療選擇。
位於台中的佛教正德醫院於2019年正式啟用，雖有宗教背景，但林剛民醫師強調：信仰和治病不衝突！因為這群迷信非科學療法的病人大多不會去看衛教宣導，比較相信口耳相傳，所以林剛民醫師積極從事社區衛教，包括去基督教會演講，他認為「每個宗教都是勸人為善，醫師宣導做對的治療同樣也是善事。」也希望家人要支持鼓勵病友就醫，尤其是對年齡偏長、醫療資訊不足的病人，家人朋友能多點關心，幫助他們得到正規的治療，擺脫病痛。
資料來源：健康醫療網 當醫師遇上偏方 類風濕性關節炎治療卡關！
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