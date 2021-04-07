NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

當醫師遇上偏方　類風濕性關節炎治療卡關！

健康醫療網

2021-04-07 10:01:01

當醫師遇上偏方　類風濕性關節炎治療卡關！
當醫師遇上偏方　類風濕性關節炎治療卡關！
【健康醫療網／記者陳佳慧報導】60歲的江媽媽確診是類風濕性關節炎，卻不肯吃藥，光靠自己打聽來的飲食療法，拖了1年多，手腕關節就變形了，這才被家人半強迫帶來醫院......。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「門診時病人強調是菩薩指示，不要用西醫療法。」佛教正德醫院風濕免疫科林剛民醫師表示，當下聽到病人的說法是又氣又無奈，但生氣也沒用，只能苦口婆心勸說。

天然未必有效　飲食療法莫忘定期追蹤

提起常聽到的「偏方」，林剛民醫師表示，台灣病人特別相信飲食療法，崇尚天然，比如有陣子流行薑黃，也有相信要少吃肉等等，其實類風濕性關節炎和飲食的相關性很低，維持均衡飲食就好；對於堅持嘗試各種營養治療的病人，林剛民醫師強調：「至少要定期回診追蹤，看病情是否有改善，病情嚴重的病人一定要配合正規治療。」他也表示，正德醫院蠻多吃素的病人，但素食也要吃對，他建議要追蹤營養狀況，例如抽血檢驗是否有貧血或缺鈣、維生素D等，必要時要額外補充不足的營養素。

藥物大進步　免打針可選口服標靶藥

其實近十年來類風濕性關節炎的治療大幅進步，但有些人還停留在只能用止痛藥、類固醇，其實新一代的生物製劑已超過十種，除了皮下注射、靜脈點滴，也有免打針的口服標靶藥物，可依病人需求選擇，臨床上已愈來愈少見關節破壞變形的情況。

「除非病人不配合治療！」林剛民醫師無奈的說，門診時難免遇到不聽勸的病人，雖然會回診，但也會嘗試奇奇怪怪的治療。曾有病人把手臂放在香爐上薰烤，拖了一周回診時手臂都薰黑了！等用藥後症狀改善，病人還是相信神明會保佑他。

信仰治病不衝突　醫師深入社區宣導

所以林剛民醫師表示，為滿足病人的需求，正德醫院也提供中醫服務，比如關節不舒服可配合針灸、艾炙，中西醫合作；另外，正德雖然是新醫院，但只要病人有需要，該用的新藥、設備都會引進，讓病人有更多治療選擇。

位於台中的佛教正德醫院於2019年正式啟用，雖有宗教背景，但林剛民醫師強調：信仰和治病不衝突！因為這群迷信非科學療法的病人大多不會去看衛教宣導，比較相信口耳相傳，所以林剛民醫師積極從事社區衛教，包括去基督教會演講，他認為「每個宗教都是勸人為善，醫師宣導做對的治療同樣也是善事。」也希望家人要支持鼓勵病友就醫，尤其是對年齡偏長、醫療資訊不足的病人，家人朋友能多點關心，幫助他們得到正規的治療，擺脫病痛。



資料來源：健康醫療網 當醫師遇上偏方　類風濕性關節炎治療卡關！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
您認為此次太魯閣號事故，最大肇事原因為何？

您認為此次太魯閣號事故，最大肇事原因為何？

繼續作答

PK擂台

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
100%0%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
22.41%77.59%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀