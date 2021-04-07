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移動生活家　Volkswagen T6.1 California Ocean 試駕

7Car 小七車觀點

2021-04-07 10:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
新在哪裡？
●採用新式樣大型水箱罩與保險桿設計，並換上全新 LED 燈組、Aracaju 17 吋鋁合金輪圈及 California 專屬銘牌，向品牌其他新世代車款看齊。
●全新中控台、儀表板、 MQB 多功能方向盤。標配 Active Info Display 10.25 吋全邏輯數位化儀表、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控螢幕音響主機。
●標配電動液壓可收納外掀式升降車頂帳篷。
●上鋪床架結構升級為「碟型彈簧」 (共 54 個 )。
●下鋪新增「 加厚型舒適雙人床墊 」。
●前排上方的多功能液晶中央控制面板增設「彩色螢幕」 和「水平儀」。
●多功能置衣櫃改 「一面式」。
●廚房外側的充電裝置新增兩個掛勾、原本 T6 的 12V 則改為兩個 USB充電槽。
●乘客艙窗戶從蝴蝶窗開關改為從上下往內壓。
●標配 IQ. DRIVE 智能駕駛輔助，全速域 ACC 主動式車距調節巡航系統跟車到停再啟動、車前碰撞預警系統、後方橫向車流警示系統含剎車輔助功能、車道維持及偏移警示系統、遠光燈輔助系統、自動停車輔助系統、環艙距離感應雷達。

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本次試駕車型選擇月桂綠，大自然的色系無形中帶出叢林野營的意味。
福斯商旅 California 車系是 1988 年從 T3 Transporter 開始列為常規產品編制，但是，最初的 California 車型並非是由福斯商旅生產，而是由一家德國商用車改裝廠 Westfalia 負責操刀，包括 California 車型獨有的上掀式車頂，以及車艙內的櫥櫃、廚具以及床架等，從 T3 世代開始到 2004 年的 T4 世代都是由 Westfalia 負責 California 車型的生產運作。

但 Westfalia 在 2001 年被 Daimlerchrysler 集團收購，於是福斯商旅在結束 T4 California 生產動作後，也宣布結束與 Westfalia 長期的合作關係，決定將 California 車型的設計與生產都收回集團旗下，並在漢諾威 Hannover-Limmer 設立了專屬 California 車型生產線延續至今的 T6 世代。

此次試駕的 T6.1 California Ocean 為 T6 車系的小改款版本，導入家族的嶄新外觀設計，包含全新 LED 燈組、California 專屬銘牌及 Aracaju 17 吋輪圈，較 Beach 車型增加自動液壓升降可收納帳蓬車頂含雙人床鋪 (內建碟形彈簧)，下鋪則新增加厚型雙人床墊，側邊同樣搭載伸縮式車側遮陽棚。在車色選擇上，這次 T6.1 California Ocean 提供 12 款車色選擇，包含素色漆：香草白、米白灰；金屬漆：璀璨銀、鏡色灰、漠地棕、古銅金、鋼琴紅、星空藍、月桂綠；珍珠漆：珍珠黑，以及特殊雙色：璀璨銀／鋼琴紅、香草白／古銅金，滿足買家獨特風格的用車美學。

福斯商旅 T6.1 車系全數換上新式樣大型水箱罩與保險桿設計，並採用全新 LED 燈組帶來較新穎的科技感受。
尺碼部分，T6.1 California Ocean 的車身長寬高為 4,904 x 1,904 x 1,990 (mm)，軸距則為 3,000mm。
車尾維持既有方正輪廓，透過新款 LED 尾燈組與保險桿展現新意，尾門下方則有鍍鉻飾條點綴。
LED 頭燈造型與內部導光條配置有所精進，較過往有更鮮明的科技感。
T6.1 California Ocean 鋁圈從過往的 18 吋換為專屬的Aracaju 17 吋輪圈，配胎尺碼為 235/55 R17。
分不出露營車等級? 可以透過葉子板上的 Ocean 名字來辨識。
前葉子板有車名字樣飾條。
車內採用 4 人座配置，具備環艙遮光簾來提高隱密性，也搭載多功能摺疊板、隱藏式流理台、單爐烹飪瓦斯爐、隱藏式摺疊桌椅、三區獨立恆溫空調 (含駐車暖氣)、室內空氣粉塵過濾器、後座出風口、2 個 USB Type-C 插座、4 個 12V 120W 插座、2 個 USB Type-A 插座、10.25 吋全數位邏輯數位化儀表板、9.5 吋多媒體觸控彩色螢幕 (支援 App Connect 手機多媒體連結功能)、節能 LED 室內燈、A 柱上下車輔助把手及多處置物空間，基本上車內的機能性已經能夠滿足戶外高度露營的需求。

T6.1 車系採用更現代化的駕駛導向鋪陳，操作介面都已朝向一般乘用車靠攏。
方向盤採用如同新世代 Volkswagen 乘用車般的多功能三幅式設計，這次最大的變革在於加入 MQB 電控系統，增加電子方向機柱設計，並帶來方向盤電動輔助功能。
標配 10.25 吋全數位邏輯數位化儀表板，具備三種模式介面切換。
Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控螢幕音響主機為 VAG 車款的高階系統，支援無線 Apple CarPlay 功能，並且將車輛功能都整合於中。
T6.1 California Ocean 標配三區獨立空調，前排介面依舊維持傳統旋鈕以及按鍵控制。
中控台下方新增 2 個 USB Type-C 插座。
前排上方的多功能液晶中央控制面板增設「彩色螢幕」 和「水平儀」，整合電動掀頂、駐暖、鬧鐘、燈光控制等功能。
雙前座均採用手動調整，座椅包覆感平平，但發泡綿設定軟硬適中，支撐表現良好。雖然電調功能，但支援了 180 度旋轉功能，可在戶外露營時與後座形成聊天的空間。
California Ocean 車型車艙內所具備的行動廚房與櫥櫃套件採用與民航機相同的鋁合金材質打造，因此具備高度的耐用度表現。
表格數據為捲尺實際量測值。
第二排座椅可以完全向後打平與後方的帳板形成平坦的空間，再透過這次 T6.1 新增的加厚型床墊來加強睡眠的舒適度。
表格數據為捲尺實際量測值。
第二排座椅下方提供一處置物空間，而滅火器為國內法規認定露營車必須要有的配備。
車頂上舖原有的松木床架已經取消，內部結構改採塑膠製的碟型彈簧，再透過類記憶材質的床墊，整體舒適度確實有感提升。
乘客艙窗戶從蝴蝶窗開關改為從上下往內壓。
櫥櫃採用拉門的方式啟閉，整體運作流暢、直覺。
後座頭部後方提供一處隱藏式的置物空間。
多功能置衣櫃改 「一面式」開啟，打開後內部的空間不俗，也提供一組鏡子供簡單的梳洗使用。
置物櫃內部採用三層格板設計。
底下最內部為安裝與置放瓦斯桶的空間。
車尾可外接水管，透過內部的儲水桶來簡單梳洗。
T6.1 California Ocean 標配 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，首次提供全速域 ACC 主動式車距調節巡航系統。
安全表現上，T6.1 California Ocean 標準配置側風穩定系統輔助系統、Rear Assist 顯影式停車導引系統、PDC 前後停車導引系統、定速巡航系統 (含限速裝置)、MCB 二次碰撞預煞系統及 ASR 加速循跡控制系統等科技配備，而在主動安全輔助科技方面，更升級搭載 ACC 主動式車距控制系統、Front Assist 前方預警碰撞、Side Assist 盲點系統...等等。

動力部分，T6.1 California Ocean 採用 2.0 升 TDI 直列 4 缸雙渦輪增壓柴油引擎搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱及 4MOTION 全時四輪驅動，可輸出 199 匹最大馬力及 45.9kg-m 峰值扭力。

T6.1 California Ocean 搭載的是 T6.1 車系的旗艦動力，其豐沛的 45.9kg-m 峰值扭力自 1,400rpm 即開始湧現，在常用的 2,400rpm 轉速區間內皆透過 7 速 DSG 變速系統暢快傳遞至前輪當中，使 2 噸以上的車重在加速時仍顯輕快，油門設定不會過重，而是輕盈中帶有線性，柴油引擎的運轉噪音在車內的感受亦還在可接受範圍。

行路感受方面，雖然 T6.1 車系採用後非獨立懸吊系統的商用車款，但在原廠的調校之下以及新導入的 MQB 電控系統的配合，呈現出路感沉穩但不過硬的行路表現，避震系統面對彎道與坑洞也可游刃有餘，雖然高車身與破 2 噸重的慣性使側傾無可避免，但整車帶給駕駛的回饋仍具備不錯的信心，且駕駛座的座高、儀錶台高度及 A 柱等元素的相對位置調配得宜，駕馭起來不會產生與乘用車間過於巨大的落差感，即便非職業駕駛人，也不致太難上手。

福斯商旅超過 70 年的歷史受到運輸、旅遊、商業及部分家庭等客群的歡迎，在專業領域中的應用也十分常見。而 T6.1 Calfornia 雖然以不同的面貌登場，但是整體的架構表現相當成熟，並導入現代消費者所期望的新科技配備與安全動力，若是對於露營車心有獨鍾，T6.1 Calfornia Ocean 似乎也是市面上最好的選擇了。

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