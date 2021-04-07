移動生活家　Volkswagen T6.1 California Ocean 試駕

●採用新式樣大型水箱罩與保險桿設計，並換上全新 LED 燈組、Aracaju 17 吋鋁合金輪圈及 California 專屬銘牌，向品牌其他新世代車款看齊。
●全新中控台、儀表板、 MQB 多功能方向盤。標配 Active Info Display 10.25 吋全邏輯數位化儀表、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控螢幕音響主機。
●標配電動液壓可收納外掀式升降車頂帳篷。
●上鋪床架結構升級為「碟型彈簧」 (共 54 個 )。
●下鋪新增「 加厚型舒適雙人床墊 」。
●前排上方的多功能液晶中央控制面板增設「彩色螢幕」 和「水平儀」。
●多功能置衣櫃改 「一面式」。
●廚房外側的充電裝置新增兩個掛勾、原本 T6 的 12V 則改為兩個 USB充電槽。
●乘客艙窗戶從蝴蝶窗開關改為從上下往內壓。
●標配 IQ. DRIVE 智能駕駛輔助，全速域 ACC 主動式車距調節巡航系統跟車到停再啟動、車前碰撞預警系統、後方橫向車流警示系統含剎車輔助功能、車道維持及偏移警示系統、遠光燈輔助系統、自動停車輔助系統、環艙距離感應雷達。
但 Westfalia 在 2001 年被 Daimlerchrysler 集團收購，於是福斯商旅在結束 T4 California 生產動作後，也宣布結束與 Westfalia 長期的合作關係，決定將 California 車型的設計與生產都收回集團旗下，並在漢諾威 Hannover-Limmer 設立了專屬 California 車型生產線延續至今的 T6 世代。
此次試駕的 T6.1 California Ocean 為 T6 車系的小改款版本，導入家族的嶄新外觀設計，包含全新 LED 燈組、California 專屬銘牌及 Aracaju 17 吋輪圈，較 Beach 車型增加自動液壓升降可收納帳蓬車頂含雙人床鋪 (內建碟形彈簧)，下鋪則新增加厚型雙人床墊，側邊同樣搭載伸縮式車側遮陽棚。在車色選擇上，這次 T6.1 California Ocean 提供 12 款車色選擇，包含素色漆：香草白、米白灰；金屬漆：璀璨銀、鏡色灰、漠地棕、古銅金、鋼琴紅、星空藍、月桂綠；珍珠漆：珍珠黑，以及特殊雙色：璀璨銀／鋼琴紅、香草白／古銅金，滿足買家獨特風格的用車美學。
動力部分，T6.1 California Ocean 採用 2.0 升 TDI 直列 4 缸雙渦輪增壓柴油引擎搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速箱及 4MOTION 全時四輪驅動，可輸出 199 匹最大馬力及 45.9kg-m 峰值扭力。
T6.1 California Ocean 搭載的是 T6.1 車系的旗艦動力，其豐沛的 45.9kg-m 峰值扭力自 1,400rpm 即開始湧現，在常用的 2,400rpm 轉速區間內皆透過 7 速 DSG 變速系統暢快傳遞至前輪當中，使 2 噸以上的車重在加速時仍顯輕快，油門設定不會過重，而是輕盈中帶有線性，柴油引擎的運轉噪音在車內的感受亦還在可接受範圍。
行路感受方面，雖然 T6.1 車系採用後非獨立懸吊系統的商用車款，但在原廠的調校之下以及新導入的 MQB 電控系統的配合，呈現出路感沉穩但不過硬的行路表現，避震系統面對彎道與坑洞也可游刃有餘，雖然高車身與破 2 噸重的慣性使側傾無可避免，但整車帶給駕駛的回饋仍具備不錯的信心，且駕駛座的座高、儀錶台高度及 A 柱等元素的相對位置調配得宜，駕馭起來不會產生與乘用車間過於巨大的落差感，即便非職業駕駛人，也不致太難上手。
福斯商旅超過 70 年的歷史受到運輸、旅遊、商業及部分家庭等客群的歡迎，在專業領域中的應用也十分常見。而 T6.1 Calfornia 雖然以不同的面貌登場，但是整體的架構表現相當成熟，並導入現代消費者所期望的新科技配備與安全動力，若是對於露營車心有獨鍾，T6.1 Calfornia Ocean 似乎也是市面上最好的選擇了。