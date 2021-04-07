限量 500 輛升級專屬套件 日規 Toyota Corolla Touring “ACTIVE RIDE” 特仕車登場
7Car 小七車觀點
2021-04-07 10:25:40
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Corolla Touring "ACTIVE RIDE" 特仕車在外觀部分將前後保險桿細節及側裙施以黑色烤漆，車頂架採用深灰色烤漆，側裙及尾門加入 ACTIVE RIDE 字樣，另外也提供橫桿及自行車架等配件，足踏 17 吋黑色烤漆鋁合金輪圈，至於懸吊系統並未刻意加高，原廠主要是針對行車路感加以調校，宣稱可較標準版本更為穩定。車色方面，Toyota 提供黑色、白色及綠色共 3 款塗裝，其中綠色可選擇黑色車頂搭配。
內裝方面，Corolla Touring “ACTIVE RIDE” 特仕車在儀錶台、門飾板及座椅中加入橘色縫線，中控台上方配置 9 吋多媒體觸控螢幕，座椅採用織布材質，表面具備防潑水機能，並搭載 Nanoe X 空氣淨化系統。安全防護方面，Corolla Touring “ACTIVE RIDE” 特仕車在標準配備的 Toyota Safety Sense 基本功能外，增加盲點偵測及後方車側警示系統 (含自動煞車)。
動力配置方面，Corolla Touring “ACTIVE RIDE” 特仕車採用 M20A-FKS 2.0 升直列 4 缸自然進氣汽油引擎，於 6,600rpm 時可輸出 170ps 最大馬力，於 4,800rpm 時可輸出 20.6kg-m 峰值扭力，搭配 Direct Shift-CVT˙無段變速箱及前輪驅動，於 WLTC 規範下具備 16.6km/L 的平均油耗表現。
國內市場方面，目前 Toyota 總代理和泰汽車未引進 Corolla Touring 旅行車，但所販售的 Corolla 車系涵蓋國產的 Corolla Altis 四門房車、Corolla Cross 跨界休旅車及進口的 Corolla Sport 掀背車，提供消費者不同取向的購車選擇。
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