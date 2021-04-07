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印度陷入第二波的感染浪潮，根據聯合國衛生局數據，印度4日創下10萬多起病例的單日新高紀錄，超過了去年9月第一波的感染高峰，據外媒報導，印度僅在短短25天內病例單日2萬病例衝破10萬例，相較去年需76天才能達到9萬7千多例，可見疫情傳播速度之快。孟買政府醫院的新冠疫情負責人（Deepak Baid）說 ，它的傳播速度非常快速，甚至比第一階段還多，正蔓延到所有年齡段。
對抗感染浪潮 加速接種疫苗
為了有效對抗第二波疫情，本週四印度總理（Narendra Modi）與首席部長將舉行會議，討論疫苗的接種計畫以及對抗第二波疫情的對策方法。專家分析，此次第二波疫情的病例數飆升有多種因素導致，諸如免疫力下降、新變種病毒、放寬防疫措施等因素都是引起病情復燃的原因，儘管新一波疫情加速流行，上個月在馬哈拉斯特拉邦發現雙重突變的病毒令很多衛生專家感到震驚，但是衛生官員說，若將此次病例的暴增原因都歸因於雙重變種病毒可能言之過早。
四月起疫苗接種 擴大接種對象
印度政府於1月16日開始大規模擴大疫苗接種，4月起印度政府開放45歲以上的人們接種疫苗，預計15日起，還會向18歲以上的成人開放疫苗。根據霍普金斯大學數據顯示，截至6日已超過79,105,163人完成一劑疫苗接種，完成兩劑的接種有10,426,325人，佔總人口的0.77%。印度政府目前努力加速接種，但是人數眾多且接種必需完成兩劑，推估需要六至七個月完成全民接種。
參考資料：
Covid-19’s Ground Zero Shifts to India
India, other COVID hot spots set more daily case records
Indian state announces strict new curbs as Covid cases climbJohn Hopkins
資料來源：健康醫療網 印度疫情突破十萬大關 掀起第二波感染浪潮
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊