新台幣 348 萬元起 Porsche 718 Boxster T / 718 Cayman T 正式在台上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
718 T 之名的 T 代表旅行壯遊 (Touring)，Porsche 也將之解釋為純粹駕馭樂趣，因此此車以操駕為訴求，捨棄了部分配備，在外觀方面，718 T 搭載的保時捷主動式懸載調整系統（PASM）運動底盤使車高降低 20mm，車外後視鏡上緣及車側的 718 Boxster T 或 718 Cayman T 字樣均施以瑪瑙灰色塗裝，足踏 20 吋高亮澤鈦灰色鋁合金輪圈，車尾配置黑色不鏽鋼中置雙出排氣尾管。車色部分，Porsche 提供黑色（Black）、白色（White）、御林軍紅（Guards Red）、競速黃（Racing Yellow）、卡拉拉白（Carrara White）、墨玉黑（Jet Black）及金屬 GT 銀（GT Silver Metallic）等，另外也推出熔岩橘（Lava Orange）及邁阿密藍（Miami Blue）兩款特殊車色。
內裝方面，718 T 在儀錶板和中控台採用黑色光澤飾面，並在黑色儀錶板及車門門檻飾條加入 Boxster T 或 Cayman T字樣，方向盤採用直徑 360mm 且配備駕駛模式切換器 GT 跑車式樣，排檔桿透過紅色字樣點綴，車門拉還及跑車椅面中央採用 Sport-Tex 材質包覆，座椅具備椅背電動調整功能，頭枕縫上 718 字樣。除此之外，718 T 最大的特色在於中控台原有的保時捷通訊管理系統 (PCM) 由大型儲物空間取代，以平衡加裝汽油微過濾器（GPF）所產生的重量，當然車主若有需要 PCM 也可請 Porsche 免費裝回。
動力配置方面，718 T 採用後中置 2.0 升水平對臥 4 缸渦輪增壓汽油引擎，搭配 6 速手排變速箱或 7 速 PDK 雙離合器自手排變速箱及後輪驅動，最高轉速達到 7,500rpm，最大馬力為 300ps，380Nm 的峰值扭力可在 2,150rpm 時輸出，在空重 1,350 公斤的情況下，原廠宣稱手排車型 0-100km/h 需時 5.1 秒完成，若搭配 PDK 及跑車計時套件可使 0-100km/h 加速時間縮短至 4.7 秒完成，極速達到 275km/h。
底盤與操控方面，718 T 搭載保時捷主動式懸載調整系統（PASM）、保時捷扭力分導系統（PTV）及機械式後軸差速器，並標準配備跑車計時套件，駕駛可切換「Normal」普通、「Sport」運動、「Sport Plus」運動升級及「Individual」個人設定共 4 種駕駛模式，另物也搭載「SPORT Response」運動極限按鈕，此外還配備保時捷主動式引擎支撐系統（PADM）來降低引擎與變速箱震動，使傳動系統的慣性對動態表現的影響減少。
包括 Porsche 在內的許多跑車品牌近年來因應市場的需求，不斷改善日常舒適性或增加舒適配備，使重量也隨之提高，Porsche 藉由 T 系列車款的到來，回歸追求純粹樂趣的跑車初衷，提供喜愛此調性的消費者們新的選擇。