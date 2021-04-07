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增進運動風格　第三代小改款 Mercedes-Benz CLS 登場

7Car 小七車觀點

2021-04-07 11:25:40

（圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）
現行代號 C257 的第三代 Mercedes-Benz CLS-Class 首次於 2018 年 1 月舉行的底特律車展進行全球首發，按照三年一次小改款的傳統，日前官方也釋出了新年式車型，導入新式的水箱護罩與前保險桿設計，內裝也同步更新，並換上最新的汽、柴油動力科技。

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從外觀上來看，第三代小改款 CLS 為了突顯運動性格，在車頭部分導入貫穿式的氣壩設計，並強化兩側進氣孔的造型曲線，而在 AMG Line 車型上，更使用了亮黑色飾條、銀色飾板來點綴，並提供 20 吋的石灰色、亮黑色鋁圈選擇。

內裝部分則是加入最新的 Nappa 三幅式多功能方向盤，內部透過高黑色和銀色鍍鉻飾條點綴，上方的按鍵則是透過電容觸控來操作，同時方向盤正反面也新增感應器，在開啟半自動駕駛輔助時直接偵測駕駛的手是否在上方，已不再需要去轉動方向盤告知系統駕駛正在掌控方向盤當中，大幅度提高使用 Level 2 系統的便利性。另外，用於中控台的飾條也新增兩種選擇，包含有開孔棕色胡桃木和高灰色木飾條選擇。

動力方面，小改款 CLS 依舊有柴油、汽油的動力選項，其中新推出的 CLS 300 d 4MATIC 引擎代號 OM 654 M，曲軸衝程增加到 94 mm，排量增加到 1,993 cc，最大輸出有 265hp、550Nm 的表現，搭配 48V 輕油電科技則有額外的 20hp 輸出，另外柴油車型還有 CLS 220 d 以及 CLS 400 d 4MATIC 兩款動力選擇。

在汽油車型方面，CLS 350 採用 M 264 直列四缸渦輪引擎，最大馬力 299hp、最大扭力 400Nm；CLS 450 4MATIC 與 CLS 53 4MATIC+ 同樣配置 M 256 直列六缸引擎，個別有 367hp、435hp 的輸出表現，同時搭配 48V 輕油電技術能額外提供 22hp 的輸出。

CLS 車系自 2004 年推出第一代以來，已經售出了超過 45 萬輛，2020 年中國大陸是 CLS 賣最好的市場，其次則分別是南韓、美國和德國，亟欲吸引四方目光的身形設計是主要客群購買它的因素。

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