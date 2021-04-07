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該研究於今年2月份發表於美國《中風(Strock)》期刊，研究報告指出，日本收集了46,213名40-79歲參與者的生活、飲食及病史，並追蹤約18.5年，其死亡率直至2009年。研究結果發現，在不加奶、不加糖及不過量的前提下，喝茶可以降低中風與心肌梗塞病人的死亡率，喝咖啡則可以降低心肌梗塞病人的死亡率。
飲用純咖啡、綠茶 降低早逝機率
針對曾經中風過的患者，與沒有喝綠茶習慣的參與者相比，每週喝1-6杯以上綠茶的人，早逝風險降低了27%；每天喝7杯以上的早逝風險則降低了62%，對於曾經罹患心肌梗塞的患者，研究團隊發現飲用綠茶也有相似上述的效果，而曾罹患心肌梗塞的患者每週喝1杯以上咖啡的人，早逝風險也降低了22%。
非人人都適用 這些情況應特別留意
有民眾在看到這篇研究之後，到診間詢問醫師是不是每天飲用咖啡跟綠茶就可以改善症狀？對此，部立南投醫院心導管中心嚴元鴻主任指出，由於這篇研究只是針對數據進行觀察性研究，攝取無糖、無奶的咖啡與綠茶可能可以預防死亡風險，但曾罹患心肌梗塞的患者，以及醫師評估為高度心血管與腦血管疾病風險的患者，仍應戒菸、控制血糖血壓血脂、規律運動、遵從醫囑、定期服藥、定期返診追蹤，來降低復發及死亡的機率。
此外，洪弘昌院長也提醒，有消化性潰瘍或腸胃道出血等嚴重症狀的民眾，建議避免喝茶及咖啡，以免導致病情加重。
資料來源：健康醫療網 無糖、無奶咖啡與綠茶可防心血管疾病？ 專家這樣說
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