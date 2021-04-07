Toyota Corolla Cross 半年銷售破 2.5 萬台 再創品牌新紀錄
2GameSome - 有車賞
2021-04-07 14:25:00
2020 年 10 月中旬上市的 Toyota 戰略車種 Corolla Cross 上市不到半年累計銷售突破 2.5 萬台，再創品牌單一車款銷售紀錄。
Toyota Corolla Cross 不但在上市首月接單即突破 1 萬台，更在今年 1 月熱銷 6,195 台，刷新台灣車市過去 20 年的單月領牌紀錄，上市後每月皆是總市場單一車款銷售冠軍。截至 4 月初，Corolla Cross 以上市不到半年的時間累計銷售突破 2.5 萬台，再創 Toyota 品牌單一車款銷售新紀錄。
Toyota Corolla Cross 擁有 TSS（Toyota Safety Sense）安全系統與 7SRS 氣囊之完善主被動安全配備、4,460mm 的車身大小搭配優異後行李箱空間，豐富的配備搭配 76.5 萬起的價格。此外，在動力選擇方面，油電車型販賣佔比高達 35%，也超過先前的計畫。
Toyota 4 月推出 Corolla Cross 榮耀共享活動，提供車主 50 萬 30 期高額零利率優惠專案，搭配 5 年 14 萬公里延長保固優惠註，有購車需求的消費者可洽詢全台 Toyota 展示中心，或上 Toyota 網站：http://www.toyota.com.tw 查詢相關資訊。
註：自交車日起至第5年或14萬公里內(以先到者為準)，連續每6個月內均回TOYOTA經銷商服務廠實施定保套餐者，可享免費第5年或14萬公里延長保證。