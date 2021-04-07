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疾管署呼籲，民眾於限水期間仍應留意下列事項，以防疫病發生：
一、 注意飲水及飲食衛生，用餐時應以熟食為主，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品(如生蠔)等高風險食物，務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水。
二、 為預防腸病毒及各種腸道傳染病，缺水期間，洗手動作千萬不能少，為維持手部衛生，請落實下列措施：
(1) 在限水期間，如轉開水龍頭還有水，仍請依「五步驟(濕、搓、沖、捧、擦)」的方式洗手，但須注意勿將水龍頭的水量轉到最大，勿長開洗手，避免塗抹過多肥皂或清潔劑，抹濕、沖洗時，將水量儘量轉小。
(2) 沒有自來水，但仍有其他儲水或乾淨水源：可泡製3至5 ppm含氯漂白水置於附有水龍頭之儲水桶，先打開儲水桶水龍頭，用小水量含氯漂白水沾濕雙手搓揉約20秒後，再以少量含氯漂白水沖洗雙手，最後另以清水洗掉殘留漂白水。
(3) 無法取得清水且手部無明顯髒污：可使用酒精含量75%的酒精或乾洗手清潔雙手，並務必搓至完全乾燥為止；但由於酒精對諾羅病毒及腸病毒消毒效果有限，且無法取代正確洗手步驟，提醒民眾如未正確洗手，仍應避免用雙手接觸口鼻、眼睛或照顧嬰幼兒。
三、 民眾儲存用水時應將容器加蓋，且儲水時間勿超過3天，儲水容器應每週刷洗一次，避免污染及孳生細菌或病媒蚊。
四、 如使用地下水作為備用水源，應先進行地下水井與化糞池滲漏及其他可能污染源的檢查及維修，以確保用水衛生安全；未經消毒與水質檢驗合格的地下水，應僅提供沖廁或澆灌使用，不可作為餐廳、廚房、飲水機或洗手台等之用水。
資料來源：健康醫療網 進入抗旱關鍵時期！ 疾管署籲做這幾點防疾病
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