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進入抗旱關鍵時期！　疾管署籲做這幾點防疾病

健康醫療網

2021-04-07 15:01:01

進入抗旱關鍵時期！　疾管署籲做這幾點防疾病
進入抗旱關鍵時期！　疾管署籲做這幾點防疾病
【健康醫療網／編輯部整理】去(2020)年國內無颱風侵襲，且今(2021)年臺灣西北部地區連月降雨量少，目前全臺水情持續嚴峻，旱災中央災害應變中心已宣布，自6日起苗栗、臺中及北彰化地區開始實施「供5停2」民生限水措施。依據疾病管制署3/21-3/27監測資料顯示，北區(桃園、新竹、苗栗)及中區(臺中、彰化、南投)腹瀉門急診就診人次近2週呈現緩降。

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限水期間　三大點要做好

疾管署呼籲，民眾於限水期間仍應留意下列事項，以防疫病發生：

一、      注意飲水及飲食衛生，用餐時應以熟食為主，避免食用未充分加熱的蛋、肉類或生食貝類水產品(如生蠔)等高風險食物，務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水。

二、      為預防腸病毒及各種腸道傳染病，缺水期間，洗手動作千萬不能少，為維持手部衛生，請落實下列措施：

(1)     在限水期間，如轉開水龍頭還有水，仍請依「五步驟(濕、搓、沖、捧、擦)」的方式洗手，但須注意勿將水龍頭的水量轉到最大，勿長開洗手，避免塗抹過多肥皂或清潔劑，抹濕、沖洗時，將水量儘量轉小。

(2)     沒有自來水，但仍有其他儲水或乾淨水源：可泡製3至5 ppm含氯漂白水置於附有水龍頭之儲水桶，先打開儲水桶水龍頭，用小水量含氯漂白水沾濕雙手搓揉約20秒後，再以少量含氯漂白水沖洗雙手，最後另以清水洗掉殘留漂白水。

(3)     無法取得清水且手部無明顯髒污：可使用酒精含量75%的酒精或乾洗手清潔雙手，並務必搓至完全乾燥為止；但由於酒精對諾羅病毒及腸病毒消毒效果有限，且無法取代正確洗手步驟，提醒民眾如未正確洗手，仍應避免用雙手接觸口鼻、眼睛或照顧嬰幼兒。

三、      民眾儲存用水時應將容器加蓋，且儲水時間勿超過3天，儲水容器應每週刷洗一次，避免污染及孳生細菌或病媒蚊。

四、      如使用地下水作為備用水源，應先進行地下水井與化糞池滲漏及其他可能污染源的檢查及維修，以確保用水衛生安全；未經消毒與水質檢驗合格的地下水，應僅提供沖廁或澆灌使用，不可作為餐廳、廚房、飲水機或洗手台等之用水。



資料來源：健康醫療網 進入抗旱關鍵時期！　疾管署籲做這幾點防疾病

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