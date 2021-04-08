許照信不接班的智慧！老牌企業用去家族化走向百年基業

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「許董事長有特別說明這是裸捐，捐給政府後就不再介入，所以連我們公司都不特別參與這個活動，除非是國美館要我們提供什麼，順天堂才去配合，也不會做任何商業行為，」順天堂藥廠總經理莊武璋，帶著歉意地說明。
男孩的悲劇 預示家族使命
原本預計於去年展出的順天展，因疫情順延至今年，不但剛好是許鴻源過世20周年，也正好碰上順天堂成立75周年。
一個企業能走過75周年還持續茁壯，背後的故事必定不簡單。順天堂藥廠執行長張立秋表示，順天堂創辦人許鴻源出身彰化和美世家，兄弟姊妹也幾乎都與醫藥相關。1937年，他在家人與長老教會的支持下到日本留學後，引進科學濃縮中藥技術。1946年，順天堂成立於台北市羅斯福路上，從一家小藥房，逐漸成為台灣首家推出科學濃縮中藥的藥廠。
當時的藥學均以西藥為宗，中草藥民間用得多，但僅為學術旁支，許鴻源算是獨樹一幟。一位教會耆老回憶，許鴻源曾提到，他剛出生時曾與年紀相近的堂兄同時病重，父親深夜去找當中醫師的祖父拿藥，祖父原本要拿「犀角」磨粉餵他們，結果堂兄喝了，但母親似有預感不敢餵他，沒多久堂兄死了，才知祖父拿錯藥，將「蟾酥」誤為犀角。
他說，堂兄替他死了，卻預示了他這一生推動中藥科學化、現代化的使命。因此在製藥生意之外，他也成立必安研究所專研基礎研究，出任衛生署藥政處處長、台北醫學院等多家大學藥學系教授。
在順利經營40年後，順天堂也面臨世代接班的問題，由於長子許照信不願接班，當時許家也已經在美國成立爾灣順天堂，決定移民，父子便著手規畫台灣順天堂事業的去家族化，啟動首次轉型。
慎選接班人 同學扛起重擔
民國70、80年代台股狂飆，但許鴻源始終認為製藥是良心事業，不應強行上市櫃，追求營收成長，因此在尋找接手團隊時非常慎重。花了3年時間評估，終於在1988年將順天堂56%的股權，給許照信的北醫同班同學沈重光和謝德夫的「班友公司」承接，走向專業經理人經營。
那時的順天堂不只是台灣科學中藥龍頭，更堪稱中草藥界的隱形冠軍。根據統計，台灣通過藥廠TGA PIC/S GMP（良好作業規範）認證的中藥廠約有87家，前5大分別為順天堂、科達、港香蘭、勝昌、莊松榮藥廠，而順天堂的市占率就超過四分之一，中藥外銷則占到1/3強。到中藥房、中醫診所看診，一定能看到經典的順天堂黃色藥罐，由於產品多元、品質穩定，也成功打進中國醫大、長庚、慈濟、三總等醫學中心，美國、日本、中國、澳洲也都設有分公司與製藥廠。
擁有此等品牌價值、資產與市場地位的順天堂，就算去家族化也不能所託非人。「班友不只是許照信的同學，也是許鴻源當年的學生，被老師多次面試後才放心家業交給他們，當然更要兢兢業業，」張立秋笑說。
班友經營團隊接手後，謝德夫不斷嘗試新經營模式，讓順天堂的中草藥成功外銷歐美和東南亞。2000年時生技產業掀起熱潮，順天堂也轉投資順天生物科技投入新藥研發，卻不料生技產業不是會做藥加上滿腔熱血就做得起來。
由於台灣新藥研發法規與環境並不完備，順天生技燒了10年仍沒有太大的成果，謝德夫找上當時仍在元大證券的張立秋研議對策後，毅然決然決定放手，引進新的專家團隊。
2011年，張立秋對順天生物科技辦理減資、再溢價增資，引進晟德團隊，林榮錦接手總經理後，再收購晟邦、柏康等醫藥生技公司拓展產品線，更名為順天醫藥生技，2015年興櫃、隔年上櫃，目前順天堂僅占順藥一董一監。
照護寵物 推出漢方保健藥
為了邁向百年基業，順天堂本身則啟動4大轉型。首先，科學中藥從處方藥、指示藥拓展到自有品牌成藥順天本草，今年推出具有顯著預防新冠病毒效果的中藥複方「台灣清冠一號」，熱銷海外10餘國，開設直營門市，新建的藥廠也將從GMP升級到cGMP規格，預計要導入自動化生產。其次，發展漢方寵物藥順博Qbow保健品牌。
第3，最重要的原料取得，除了直接到源頭採購之外，為了永續供應，順天堂在台南利用仿生栽培工法種植藥用石斛，多醣體與石斛鹼含量大勝傳統栽種成品。根據《神農本草經》記載，藥用石斛治療眼睛退化，成果下半年發表。
第4，重質不重量，持續提升品質和安全，張立秋坦言，最近4、5年就減掉100多類品項，主要是取得有安全性疑慮的，如傳統中藥會用瀕危動植物穿山甲或蝙蝠糞便，也自建禾百安科技實驗室以確保檢驗品質。
儘管已交棒超過30年，歷經大變革，但許鴻源當年立下的「藥物醫人身，文化冶人心」，至今仍為順天堂企業文化核心。張立秋強調，順天堂股票不上市櫃，但對品質與資訊透明揭露的要求並不亞於上市櫃公司，高階經理人更要「以身試藥」。順天堂的轉型故事，值得正臨世代交替的台灣中小企業家族深思。