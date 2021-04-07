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引發過敏性結膜炎的常見物質有粉塵、髒空氣、花粉等，臨床上經常使用抗組織胺成分的眼藥水，來抑制紅、腫、癢等過敏症狀，有時也會使用含有類固醇或及緩解充血的眼藥水來減輕不適。
針對眼藥水的正確使用和注意事項，食藥署歸納如下：
⑴使用前先將雙手徹底洗淨，有戴隱形眼鏡者應先取下。
⑵將眼睛周圍的分泌物以棉棒清除乾淨。
⑶頭先向後仰，以食指輕輕將下眼瞼往下拉，眼睛向上看，再將眼藥水滴入眼白與下眼瞼間。
⑷滴藥後輕閉眼1～2分鐘，並輕輕轉動眼球，可用手指輕壓鼻樑處（眼角內側）避免藥液漏出至鼻淚管而降低藥效。
⑸用完後，立即旋上瓶蓋以確保清潔。
眼藥水三基本常識 正確放置避免保存不當
此外，食藥署提醒，大部分的眼藥水放在陰涼避光處即可，若藥品上標註「需冷藏保存」，才需將藥品置於冷藏；而若有任何用藥問題，都可洽詢藥師，尋求正確的使用方式。
⑴過期勿用：眼藥水打開後一個月後若未用完則應該丟棄，避免因污染而使眼睛受到感染。
⑵間隔5分鐘：不同眼藥水若需同時使用，兩者間隔至少5分鐘。
⑶先藥水後藥膏：若使用眼藥水搭配眼藥膏，要先使用眼藥水，間隔10分鐘後再使用藥膏。
資料來源：健康醫療網 季節交替過敏性結膜炎發作！ 眼藥水你點對了嗎？
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