從７種尿液看健康，顏色變化、泡泡多、有螞蟻一次詳解！

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從７種尿液看健康，泡泡多、有螞蟻免緊張！
透明、淡黃色
程威銘醫師表示，一般情況下尿液的顏色多半為黃色系，透明、淡黃色為正常健康的尿液顏色，飲水較多、喝茶、咖啡等利尿的飲品也較容易出現透明的尿液。不過，也有一種情況需多加留意，那就是水明明沒有喝很多，尿液卻一直都是透明的狀態，且尿量較多也較為頻繁，可能有尿崩症的疑慮，應檢查確認為佳。
深黃色
一樣為黃色系，顏色較深時，往往代表著身體正呈現缺水、脫水、中暑的狀態，這種尿液顏色也常在運動後出現，因為身體會隨著呼吸流失水份，此時應多加補水。倘若出現肌肉嚴重疼痛、極度疲憊等不適症狀，則要注意可能為橫紋肌溶解症，應盡速就醫，以免溶解粒子較大造成泌尿系統阻塞，大幅提升急性腎衰竭的風險。除此之外，過深的顏色也可能為肝、膽出現問題。而攝取B群、胡蘿蔔素食材等，則容易出現顏色較亮的黃色。
紅色、粉紅色
若排尿時發現自己出現了紅色、粉紅色時，可先回想是否有吃糖果、火龍果等色素較高的食物。若沒有就要特別注意，因為紅色系的尿液往往代表著泌尿道受傷、結石、出現腫瘤等問題，不論何者都不是好事，應盡早就醫檢查釐清。
綠色、藍色、紫色
尿液出現黃色系以外的顏色，一般而言往往與細菌感染有關，化膿、發炎尿液的顏色就可能出現綠色，而紫色、藍色的尿液常見出現於插尿管的族群，當尿袋有細菌造成感染，就常見出現這般顏色。
乳白色、濁濁的
當小便出現混濁、乳白色的情況，一般而言代表著沉積物較多，其可能為細菌感染或發炎，也有可能代表肉吃太多，磷含量過高所致。
有螞蟻在爬
許多民眾會發現小便後過沒多久，馬桶旁邊會開始出現不少螞蟻，心想該不會是血糖太高或得了糖尿病。對此程威銘醫師表示，確實血糖在非常高的情況下，尿液是有可能引來螞蟻的。不過一般而言，這種情況也有可能是螞蟻正尋找食物或水源，剛好路過而已。因此若以螞蟻來看血糖，準確度並不是那麼的高。
泡泡很多
泡泡很多也是相當常見的現象，很多民眾認為尿液的泡泡很多代表身體出了某些狀況，但其實形成的原因有很多，包括了民眾擔心的蛋白尿、細菌感染等，另外也包括了肉吃太多磷含量過高、距離馬桶較遠、小便較急較快、馬桶有清潔劑等，男性尿道也可能殘留前列腺液、精液等，這些都有可能。因此從尿液泡泡看健康並不是那麼準確，程威銘醫師建議，若真的要看泡泡，應至少觀察30分鐘以上。
３大排尿問題盡早檢查，出現疼痛、血尿速就醫！
除了尿液的顏色，不少人小便也會出現變慢、斷斷續續、需非常用力、尿不乾淨、頻尿、尿急、夜尿等情況。程威銘醫師指出，這些情況因人而異，男性因有攝護腺，常見多為攝護腺問題，如攝護腺肥大。女性則因為生產、荷爾蒙不足、尿道較短等因素，多為漏尿問題。
程威銘醫師表示，若年紀較輕，較無疾病風險，若會影響生活可進行檢查，並加以改善即可，但為避免日後可能帶來影響，還是建議盡早檢查為佳。但不論年齡倘若出現血尿，或是上述情況年紀較大者，建議及早前往檢查，特別是50歲左右的男性，需考量是否有攝護腺癌的可能。另外，排尿出現疼痛，往往意味著泌尿道結石、受傷、感染等情況，也應盡早檢查。
鍛鍊骨盆底肌改善漏尿，男性有助增加持久度。
排尿問題最直接影響生活造成不便的就是漏尿、尿失禁，為避免這樣的問題，程威銘醫師也建議平常可以自主訓練，其概念類似「凱格爾運動」，但重點更著重在骨盆底肌鍛鍊。
方法很簡單，一開始在抓感覺時，可在小便時試著中斷排尿，這個中斷排尿的感覺使用到的就是骨盆底肌。不過為避免影響泌尿道功能，中斷排尿這樣的方式嘗試1~2次就好，抓到感覺即可，不宜太多次。抓到感覺後，平時早、中、晚都可以做個10次，節奏配合呼吸，吸氣時出力夾緊，吐氣時放鬆；或是３個時段各做３次，每次出力到無法繼續再放鬆。若尿失禁的情況屬於突然有很強烈尿意者，建議以前者的方式鍛鍊。
此鍛鍊也和男性的持久度有密切的關係，適度的鍛鍊也會有所幫助。但不論目的為何，骨盆底肌鍛鍊也如同一般體能訓練，需有適當的休息，因此也不宜貪多。而成效也非一朝一夕就可以看到，但持之以恆，每日鍛鍊，約半年左右就可以感受到顯著的改善和進步。
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