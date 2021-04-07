特企／航發會暑期航空營「我的青航時代」活動報名開始

航空領域魅力無限，持續吸引年輕世代投入，為了增進年輕學子對於航空產業的認識，財團法人中華航空事業發展基金會（以下簡稱「航發會」）特別舉辦「我的青航時代－2021航發會×暑期航空營」，參加活動全額免費，自即日起至5月3日止接受報名，邀請18歲以上在學學生踴躍參與、踏出圓夢的第一步！





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兩梯次登場 每梯次三天30個名額





去年「航發會」首度舉辦「我的青航時代－2020航發會×暑期航空營」營隊，受到熱烈迴響，吸引超過300位學子報名爭取參加名額。今年「我的青航時代－2021航發會×暑期航空營」仍將分為兩梯次登場，時間分別為6/30(三)-7/2(五)及7/7(三)-7/9(五)，每梯次為期三天、各30名，共提供60個參加名額。





一律採線上報名(https://aircamp.tw/)，只要是18歲以上在學學生都有資格報名，報名時須繳交最近一學期的成績單，及透過三頁簡報展現自我亮點，包括分享如未來投身航空產業最想從事的職務、參與本次營隊的理由及自述適合營隊的個性與特質、說明目前所學與航空產學之關聯性等。經由三位專家慎重評審後，60位幸運的學員將於6月份收到獲選的Email與電話通知。





營隊內容充實 深入航空專業





「我的青航時代－2021航發會×暑期航空營」內容充實專業，深入貨運、航務、機師、飛航管制員、維修工程師等各個專業領域，航發會邀請來自飛航服務總臺、華航、漢翔等產業菁英開講分享，更融會實務課程、工作場域參訪、小組討論、團體工作坊與個人簡報等多種形式，讓青年學子在短短的三天營隊裡，能夠有豐碩的收獲，對未來職涯也能有更清楚的規劃。





營隊第一天帶領學員認識「臺灣航空產業發展概況」與「飛航管制員的日常」，參訪華儲公司，了解航空貨運實況，也造訪華航園區，了解機師的養成與作業，並參訪華航博物館與模擬機。第二天，到漢翔公司沙鹿廠區，了解飛機維修工程師的工作，並且深入裝配線，參訪實際作業場域。接著至國家中山科學研究院，參訪研發展示館，了解「國機國造」的歷史與無人機的研發製造等，之後進入飛機公園與漢翔零件室，見識各式傳奇飛機與飛機運行不可或缺的大小零件！





展望後疫情時代 航空產業大轉機





由於新冠肺炎疫情自2020年肆虐至今，航發會於營隊第三天特別安排「後疫情時代期國際航空產業的未來」課程，為希望投身航空產業的未來新秀指點方向，接著參訪松山機場航務組，經由航務員的精闢解說，體會如何維護機場航空領域的安全。下午將進入學員的驗收時間，引導學員回顧三天營隊的學習內容，接著登場的「個人閃電講」則是學員專屬的分享時間，每位學員把三日的營隊所學濃縮為3分鐘的個人報告，透過簡報生動呈現心得！





這三天的營隊中，主辦單位將依據學員表現，包括全勤與準時、課堂與工作坊參與情形、簡報等項目，請專家慎重評審，每梯次各選出10位優秀學員，加碼帶領這些表現優異的學員參訪安捷飛航訓練中心臺東基地，學習進階的飛行科學知識及飛行模擬機體驗課程，親身操作飛行模擬機，體驗飛行員職涯日常，充實飛行學科知識。





航發會董事長王國材表示，航發會肩負培育臺灣航空人才的使命，接連兩年舉辦暑期航空營，提供機會給有志投入這個產業的年輕朋友，提前認識航空產業，希望能向下扎根，串聯青年學子與航空產業，吸引更多優秀人才進一步投身成為產業的生力軍！





「我的青航時代－2021航發會×暑期航空營」課程全額免費，自即日起至5月3日止接受報名，邀請18歲以上在學學生踴躍參與、立刻線上報名(https://aircamp.tw/)，踏出圓夢的第一步！



