打造退休黃金投資組合　分紅台股基金好幫手

避免退休後成為下流老人，最重要就是要有現金流，但低利率環境下，一般存款所產生的收益可能會被物價上漲吃掉，只靠配息型債券基金又因為債券利率走低，基金若維持高配息，就可能配到本金，使本金減少、投資效率降低。





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一般存款被動收入 恐被通膨吃掉





一般民眾理財做退休準備，習慣透過存款，追求穩定的被動收入，不過包含台灣在內的各國央行，為了提振因疫情衝擊的總體經濟，紛紛下調基準利率，希望資金能流向市場刺激經濟擴張，卻因為利率直直落，所產生的被動收入可能趕不上物價飛漲，不僅無法對抗通膨，還可能被通膨怪獸吃掉。





如何善用市場趨勢打造對的投資組合工具，才能提高退休理財的投資效率。台股今(2021)年延續去年亮眼表現，第一季表現居全球主要股市之冠，由於企業獲利成長具投資價值，資金持續湧入，推升行情頻創新高，也讓台股躍成為國人退休理財的熱門投資工具。





台股新高行情投資 可選擇主動停利/分紅台股基金





因利率偏低，市場資金尋找出路轉向股市，帶動各國股市屢創新高，台股也不例外。也因為台股行情爆發，加上在「護國神山」的吸金效應下，帶動證券交易開戶數創新高，除了很多年輕新血加入，退休族也重返股市，但大家最想知道的是，台股接下來還能投資嗎？還有如何選擇投資工具。





復華投信國內股票部副總沈萬鈞表示，台灣因疫情影響尚輕微、今年經濟表現亦將隨全球經濟及外需增溫，帶動景氣循環性類股持續好轉，加上低利率環境持續與企業獲利仍有兩位數增長機會，均有利台股正向發展，此外，台股每年都有不少股票漲幅超越大盤，也將提供基金投資布局機會。





根據Cmoney統計，台股是以多頭市場為主的市場，同時存有許多競爭力強的公司，每年都有不少股票漲幅超越大盤(詳見表一)。投資專家指出，新高行情投資，建議可布局具主動停利/分紅機制的台股基金，藉由經理人精選持股操作，除了免除選股煩惱，又能兼顧長期分紅與累積基金淨值。





表一：台股存有許多競爭力強的公司，每年都有股票大漲





▲資料來源：CMoney，2020/12/31。上述包含上市上櫃公司及TDR。若該年度最後交易日無收盤價者，不列入計算。股價報酬率以還原權息之股價計算。

分紅不配本金台股基金，配息基金好搭檔





因應市場對台股同時有固定現金流之投資需求，復華投信在今年初推出一檔訴求配息新主張的台股基金「復華台灣好收益基金」，頗受市場青睞。





復華台灣好收益基金分紅設計機制是：以每半年所創造報酬的一半來進行分紅，不配本金；也就是當基金操作有獲利、而且是有停利落袋才分紅，若無實現資本利得則不分紅，不會為了分紅而從本金配發，避免掉入本金過小、長時間難回本的風險。





為何只以報酬率的一半作為分紅來源？復華投信表示，主要考量市場走向或基金淨值表現，同時希望保留部分資金以創造再投資收益，讓長期可能以更多的本金，創造更多的分紅；長期累積分紅，可能高於配息基金的累積配息。此外，鑒於市況及波動，若該基金有一段時間無法分紅(基金淨值在10元以下)，建議可搭配固定配息基金，做為退休理財的另一選擇。



